Arena Barradão: empresa vai gerir estacionamento e venda de ingressos

Projeto da Arena Barradão - Foto: Divulgação | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória aprovou a execução da Arena Barradão. O projeto de modernização do estádio foi autorizado após reunião extraordinária que definiu pontos importantes no contrato, na terça-feira, 17.

Em contato com uma fonte ligada ao Conselho Deliberativo, o Portal A TARDE apurou que a SD Plan, do consórcio SD Arenas, vai aportar R$ 50 milhões para o projeto. Desse montante, R$ 21 milhões serão utilizados para quitar débitos necessários.

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Ficou acertado que o Vitória terá direito a jogar, no mínimo, em 70% de suas partidas na Arena Barradão. O descumprimento do acordo faria a empresa pagar multa de R$ 5 milhões e que arque com os custos do clube em outra praça esportiva.

Foi definido que o estacionamento do clube, conhecido pelas confraternizações entre torcedores, será administrado pela SD Plan. Entretanto, a empresa não confirmou se as festas que ocorrem pré e pós-jogos serão encerradas. Por outro lado, o novo estacionamento continuará sob controle do clube.

Comercialização dos ingressos

Além disso, dos 40.597 mil lugares da Arena, cerca de 21 mil ingressos, direcionados a torcida do Vitória, serão comercializados pela empresa. O sistema deve seguir modelo similar ao da Arena Fonte Nova, com check-in e pagamento de taxa.