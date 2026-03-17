Conselho do Vitória aprova assinatura do projeto da Arena Barradão

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Projeto da Arena Barradão - Foto: Reprodução | TV Vitória

O Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória aprovou a assinatura do contrato definitivo destinado à execução do projeto Arena Barradão, de modernização, ampliação e reestruturação do Estádio Manoel Barradas. Foi realizada uma reunião extraordinária nesta noite de terça-feira, 17.

Dos 105 conselheiros presentes no encontro, 85 votaram a favor, 18 contra e ocorreram duas abstenções. Convocada por Nilton Almeida, presidente do Conselho Deliberativo, a reunião aconteceu no Complexo Benedito Dourado da Luz.

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Houve a apresentação do relatório final elaborado pela Comissão Jurídica designada para analisar a proposta comercial apresentada pelas empresas SDPLAN e AR FOODS, do Consórcio SD Arenas, responsável por conduzir todo o processo.

Na sequência, foi apresentado o parecer consolidado da Comissão, contendo as recomendações, ajustes contratuais e diretrizes aprovadas. A expectativa é que as obras sejam iniciadas em 2027, com prazo estimado de dois anos e meio.

O projeto prevê a ampliação da capacidade do estádio para 40.597 torcedores, além do aumento no número de camarotes. O aporte será de R$ 50 milhões.

Arena Barradão foi discutida em janeiro

O tema foi discutido inicialmente em reunião extraordinária realizada no dia 22 de janeiro, com presença de 89 conselheiros. Na ocasião, foi analisada a proposta comercial vinculante apresentada pelas empresas responsáveis pelo projeto.