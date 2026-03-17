Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

APROVADO

Conselho do Vitória aprova assinatura do projeto da Arena Barradão

Projeto prevê a modernização do Estádio Manoel Barradas

João Grassi

Por João Grassi

17/03/2026 - 23:00 h | Atualizada em 17/03/2026 - 23:12

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Projeto da Arena Barradão
Projeto da Arena Barradão -

O Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória aprovou a assinatura do contrato definitivo destinado à execução do projeto Arena Barradão, de modernização, ampliação e reestruturação do Estádio Manoel Barradas. Foi realizada uma reunião extraordinária nesta noite de terça-feira, 17.

Dos 105 conselheiros presentes no encontro, 85 votaram a favor, 18 contra e ocorreram duas abstenções. Convocada por Nilton Almeida, presidente do Conselho Deliberativo, a reunião aconteceu no Complexo Benedito Dourado da Luz.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Houve a apresentação do relatório final elaborado pela Comissão Jurídica designada para analisar a proposta comercial apresentada pelas empresas SDPLAN e AR FOODS, do Consórcio SD Arenas, responsável por conduzir todo o processo.

Leia Também:

Reunião para debater Arena Barradão é marcada pelo Conselho do Vitória
Vitória projeta assinatura com investidor da Arena Barradão em janeiro
Arena Barradão terá cobertura nas arquibancadas? Vitória esclarece
Vitória apresenta Arena Barradão: investimento, prazo e nova estrutura

Na sequência, foi apresentado o parecer consolidado da Comissão, contendo as recomendações, ajustes contratuais e diretrizes aprovadas. A expectativa é que as obras sejam iniciadas em 2027, com prazo estimado de dois anos e meio.

O projeto prevê a ampliação da capacidade do estádio para 40.597 torcedores, além do aumento no número de camarotes. O aporte será de R$ 50 milhões.

Arena Barradão foi discutida em janeiro

O tema foi discutido inicialmente em reunião extraordinária realizada no dia 22 de janeiro, com presença de 89 conselheiros. Na ocasião, foi analisada a proposta comercial vinculante apresentada pelas empresas responsáveis pelo projeto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arena Barradão ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Projeto da Arena Barradão
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Projeto da Arena Barradão
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Projeto da Arena Barradão
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Projeto da Arena Barradão
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x