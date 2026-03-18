Grêmio x Vitória: onde assistir, arbitragem, escalações e desfalques

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Jair Ventura na Arena do Grêmio - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, 19, o Esporte Clube Vitória visita o Grêmio na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 19h.

O Vitória chega embalado após bater o Atlético-MG no Barradão, no último sábado, 14, estabelecendo o melhor desempenho do clube após cinco jogos desde 2013, ano da melhor campanha na era dos pontos corridos.

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O técnico Jair Ventura relacionou o argentino Diego Tarzia pela primeira vez, mas não poderá contar com o lesionado Marinho. O volante Caíque, que era dúvida, também estará à disposição normalmente.

Já o Imortal, do treinador Luís Castro, deve contar com o retorno de Martin Braithwaite, recuperado de lesão. O atacante dinamarquês vive expectativa de estrear na temporada.

Transmissão

A partida terá transmissão pelo Sportv (TV Fechada) e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque, Gabriel Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Grêmio: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Tetê e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Desfalques

Vitória: Claudinho, Alexandre Fintelman, Pedro Henrique, Marinho, Rúben Ismael, Dudu e Edu

Grêmio: Arthur, Gustavo Martins, João Pedro e Villasanti

Arbitragem