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HISTÓRICO NO BARRADÃO

Após 5 jogos, Vitória tem melhor início de Brasileirão desde campanha de 2013

Com 7 pontos e um jogo a menos, Leão da Barra supera expectativas e embala no Brasileirão sob o comando de Jair Ventura

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

17/03/2026 - 12:04 h | Atualizada em 17/03/2026 - 12:16

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Time do Vitória em campo
Time do Vitória em campo -

Após vencer o Atlético Mineiro pelo placar de 2 a 0, no último sábado, 14, no Barradão. O Esporte Clube Vitória configurou o seu melhor início da Série A, desde o ano de 2013, quando acabou o campeonato na quinta colocação, ano em que o Vitória teve a sua melhor participação na história da Série A.

Atualmente com 7 pontos conquistados em 5 partidas disputadas, o time comandado por Jair Ventura está em décimo primeiro lugar na tabela, com uma partida a menos em relação a maioria das outras equipes, por conta do adiamento da partida contra a equipe do Botafogo na quarta rodada.

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Importância do fator casa no time

Jair Ventura credita o fator casa para bom desempenho do time no Campeonato e enfatiza a influência do Barradão na campanha.

Voltamos para a nossa casa, onde nós somos muito fortes. A nossa casa é onde a gente tem o impacto de fazer o campeonato mais equilibrado desse ano.
Jair Ventura - Técnico do Vitória

Últimos desempenhos

Nos últimos anos, o Vitória teve um começo mais acatado do que o do ano de 2026, no ano de 2025, nas mesmas cinco primeiras rodadas, o Rubro-Negro baiano somou apenas cinco pontos conquistados, e em 2024 somou apenas dois no mesmo período.

Em outras passagens do Vitória pela Série A do Brasileirão, o Vitória também desempenhou abaixo do esperado, em 2018 o time tinha somado apenas quatro pontos, e em 2017 só tinha pontuado um apenas, ocupando a última colocação naquela temporada.

Em 2016 o time fez apenas cinco pontos nas primeiras cinco partidas, feito que também se repetiu no ano de 2014, onde terminou em décimo terceiro, e décimo quarto, respectivamente.

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Confira lista com os últimos inícios de Campeonato do Vitória

  • 2026 - 7 pontos (11°)
  • 2025 - 5 pontos (16°)
  • 2024 - 2 pontos (19)
  • 2018 - 4 pontos (18°)
  • 2017 - 1 ponto (20°)
  • 2016 - 5 pontos (13°)
  • 2014 - 5 pontos (14°)
  • 2013 - 10 pontos (2°)

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Tags:

Brasileirão esporte clube vitória Futebol

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