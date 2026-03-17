Após 5 jogos, Vitória tem melhor início de Brasileirão desde campanha de 2013

Time do Vitória em campo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após vencer o Atlético Mineiro pelo placar de 2 a 0, no último sábado, 14, no Barradão. O Esporte Clube Vitória configurou o seu melhor início da Série A, desde o ano de 2013, quando acabou o campeonato na quinta colocação, ano em que o Vitória teve a sua melhor participação na história da Série A.

Atualmente com 7 pontos conquistados em 5 partidas disputadas, o time comandado por Jair Ventura está em décimo primeiro lugar na tabela, com uma partida a menos em relação a maioria das outras equipes, por conta do adiamento da partida contra a equipe do Botafogo na quarta rodada.

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Importância do fator casa no time

Jair Ventura credita o fator casa para bom desempenho do time no Campeonato e enfatiza a influência do Barradão na campanha.

Voltamos para a nossa casa, onde nós somos muito fortes. A nossa casa é onde a gente tem o impacto de fazer o campeonato mais equilibrado desse ano. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Últimos desempenhos

Nos últimos anos, o Vitória teve um começo mais acatado do que o do ano de 2026, no ano de 2025, nas mesmas cinco primeiras rodadas, o Rubro-Negro baiano somou apenas cinco pontos conquistados, e em 2024 somou apenas dois no mesmo período.

Em outras passagens do Vitória pela Série A do Brasileirão, o Vitória também desempenhou abaixo do esperado, em 2018 o time tinha somado apenas quatro pontos, e em 2017 só tinha pontuado um apenas, ocupando a última colocação naquela temporada.

Em 2016 o time fez apenas cinco pontos nas primeiras cinco partidas, feito que também se repetiu no ano de 2014, onde terminou em décimo terceiro, e décimo quarto, respectivamente.

Confira lista com os últimos inícios de Campeonato do Vitória