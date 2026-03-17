HISTÓRICO NO BARRADÃO
Após 5 jogos, Vitória tem melhor início de Brasileirão desde campanha de 2013
Com 7 pontos e um jogo a menos, Leão da Barra supera expectativas e embala no Brasileirão sob o comando de Jair Ventura
Por Valdomiro Neto
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Após vencer o Atlético Mineiro pelo placar de 2 a 0, no último sábado, 14, no Barradão. O Esporte Clube Vitória configurou o seu melhor início da Série A, desde o ano de 2013, quando acabou o campeonato na quinta colocação, ano em que o Vitória teve a sua melhor participação na história da Série A.
Atualmente com 7 pontos conquistados em 5 partidas disputadas, o time comandado por Jair Ventura está em décimo primeiro lugar na tabela, com uma partida a menos em relação a maioria das outras equipes, por conta do adiamento da partida contra a equipe do Botafogo na quarta rodada.
Importância do fator casa no time
Jair Ventura credita o fator casa para bom desempenho do time no Campeonato e enfatiza a influência do Barradão na campanha.
Voltamos para a nossa casa, onde nós somos muito fortes. A nossa casa é onde a gente tem o impacto de fazer o campeonato mais equilibrado desse ano.
Últimos desempenhos
Nos últimos anos, o Vitória teve um começo mais acatado do que o do ano de 2026, no ano de 2025, nas mesmas cinco primeiras rodadas, o Rubro-Negro baiano somou apenas cinco pontos conquistados, e em 2024 somou apenas dois no mesmo período.
Em outras passagens do Vitória pela Série A do Brasileirão, o Vitória também desempenhou abaixo do esperado, em 2018 o time tinha somado apenas quatro pontos, e em 2017 só tinha pontuado um apenas, ocupando a última colocação naquela temporada.
Em 2016 o time fez apenas cinco pontos nas primeiras cinco partidas, feito que também se repetiu no ano de 2014, onde terminou em décimo terceiro, e décimo quarto, respectivamente.
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Confira lista com os últimos inícios de Campeonato do Vitória
- 2026 - 7 pontos (11°)
- 2025 - 5 pontos (16°)
- 2024 - 2 pontos (19)
- 2018 - 4 pontos (18°)
- 2017 - 1 ponto (20°)
- 2016 - 5 pontos (13°)
- 2014 - 5 pontos (14°)
- 2013 - 10 pontos (2°)
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