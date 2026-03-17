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CAMPEONATO BRASILEIRO

Marinho tem lesão confirmada e desfalca o Vitória no Brasileirão

Exames apontam lesão na coxa direita do atacante após triunfo contra o Atlético-MG

João Grassi e Valdomiro Neto

Por João Grassi e Valdomiro Neto

17/03/2026 - 11:12 h | Atualizada em 17/03/2026 - 11:29

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Marinho em campo pelo Vitória
Marinho em campo pelo Vitória -

Durante a partida contra o Atlético Mineiro, no último sábado, 14, que terminou com o Vitória vencendo o confronto por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, O atacante Marinho acabou sentindo a coxa e foi substituído no primeiro tempo da partida.

Segundo informações inicialmente divulgadas pelo Canal do Dinâmico e confirmadas pelo portal A TARDE, o jogador realizou exames na segunda-feira, 16, e foi constatada uma lesão na coxa direita,

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Estimativa de retorno

Assim o jogador ficará de fora das partidas contra o Grêmio, nesta quinta-feira, 19, e contra o Mirassol, no próximo domingo, 22. A previsão de retorno para Marinho é para o final do mês de março.

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Marinho pelo Vitória

Marinho retornou ao Vitória no início do ano, atuando até então em sete partidas com a camisa do Leão da Barra, jogando partidas pelas fases finais do Campeonato Baiano e Campeonato Brasileiro. Até o momento, ele não marcou gols e nem distribuiu assistências.

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Tags:

campeonato brasileiro esporte clube vitória Marinho

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