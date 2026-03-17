PROTAGONISTA
Jean Lucas vive melhor início de temporada da carreira em 2026
Meio-campista do Bahia se destaca com números e gols decisivos em 2026
Por Téo Mazzoni
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Os bons resultados obtidos pelo Esporte Clube Bahia neste início de 2026 passam diretamente pelo desempenho de Jean Lucas. O meio-campista do Esquadrão vive o melhor começo de temporada de toda a carreira.
Em dez jogos disputados no ano com a camisa azul, vermelha e branca, o camisa 6 já soma quatro gols e uma assistência, totalizando cinco participações diretas em gols até aqui na temporada.
A propósito, é importante destacar que, para além dos números expressivos — que muitas vezes podem parecer “frios” —, os quatro gols marcados por Jean Lucas foram decisivos para o Tricolor de Aço.
O meio-campista marcou um gol contra o Corinthians, na estreia do Brasileirão, e balançou as redes três vezes diante do Vitória — sendo dois na final do Campeonato Baiano de 2026, que asseguraram o título ao Esquadrão, e um no empate pelo Campeonato Brasileiro.
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Com isso, o volante se consolidou como um dos personagens mais decisivos do Bahia nos clássicos recentes contra o Vitória. Jean Lucas assumiu a artilharia do atual elenco tricolor no BaVi, chegando ao quarto gol contra o rival e superando o capitão Everton Ribeiro entre os jogadores que atualmente vestem a camisa do clube.
Fico feliz pelos gols. Acho que é fruto do trabalho e da confiança. A gente sempre quer ajudar, e, quando aparece a oportunidade, precisa aproveitar
Nunca antes, em seus quase dez anos de carreira, Jean Lucas havia tido um início de temporada tão impactante quanto em 2026. Até então, seu melhor começo também havia sido com a camisa do Bahia, em 2024 — sua primeira temporada pelo Esquadrão —, quando marcou três gols nos dez jogos iniciais.
Desempenho de Jean Lucas nos primeiros 10 jogos por temporada:
- 2026 (Bahia): 10 jogos — 4 gols e 1 assistência
- 2025 (Bahia): 10 jogos — 1 gol e 1 assistência
- 2024 (Bahia): 10 jogos — 3 gols
- 2022/2023 (Monaco/Santos): 10 jogos — 0 gols ou assistências
- 2021/2022 (Monaco): 10 jogos — 0 gols ou assistências
- 2020/2021 (Lyon/Brest): 10 jogos — 0 gols ou assistências
- 2019/2020 (Lyon): 10 jogos — 1 gol
- 2019 (Flamengo/Santos): 10 jogos — 0 gols ou assistências
- 2018 (Flamengo): 10 jogos — 0 gols ou assistências
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