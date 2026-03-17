Praia do Forte na Copa: FIFA avalia centro de treinamento para o Mundial de 2027

Jogo entre Brasil x Noruega no Futebol Feminino - Foto: Lívia Villas Boas / CBF

Representantes da FIFA estiveram no Centro de Treinamento de Praia do Forte, na região litorânea de Mata de São João, nesta segunda-feira, 16. A visita técnica faz parte do cronograma de vistorias para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá o Brasil como sede.

A comitiva contou com a presença de Alan Ferguson, gerente sênior de gestão de gramados da entidade, e Rafael Vac, responsável pela área de operações de centros de treinamento. Durante a inspeção, foram analisadas as condições atuais do equipamento e os pontos que precisam de adequação para atingir os padrões internacionais exigidos pela federação.

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Laudo técnico e consultoria internacional

Com base nos dados coletados, os técnicos da FIFA irão elaborar um laudo detalhado com as recomendações necessárias para as intervenções estruturais. Além da vistoria, a cidade contará com uma consultoria direta da entidade para aprimorar a logística e as operações no espaço, garantindo que o CT esteja pronto para receber atletas de alto rendimento.

Praia do Forte como Hub da Copa 2027

A Praia do Forte surge como uma das principais candidatas a ser base de treinamento para as seleções internacionais. A escolha estratégica do local fortalecerá o potencial de Mata de São João não apenas como destino turístico, mas como um polo de referência para o esporte global.

O investimento nas melhorias indicadas pela FIFA promete deixar um legado para a infraestrutura esportiva da Bahia, repetindo o sucesso de 2014, quando a região acolheu seleções durante o mundial masculino.

FAQ sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027 e o Centro de Treinamento de Praia do Forte