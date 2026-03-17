FUTEBOL FEMININO
Praia do Forte na Copa: FIFA avalia centro de treinamento para o Mundial de 2027
Comitiva técnica inspeciona CT de Mata de São João e define diretrizes para adequação aos padrões internacionais
Por Valdomiro Neto
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Representantes da FIFA estiveram no Centro de Treinamento de Praia do Forte, na região litorânea de Mata de São João, nesta segunda-feira, 16. A visita técnica faz parte do cronograma de vistorias para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá o Brasil como sede.
A comitiva contou com a presença de Alan Ferguson, gerente sênior de gestão de gramados da entidade, e Rafael Vac, responsável pela área de operações de centros de treinamento. Durante a inspeção, foram analisadas as condições atuais do equipamento e os pontos que precisam de adequação para atingir os padrões internacionais exigidos pela federação.
Laudo técnico e consultoria internacional
Com base nos dados coletados, os técnicos da FIFA irão elaborar um laudo detalhado com as recomendações necessárias para as intervenções estruturais. Além da vistoria, a cidade contará com uma consultoria direta da entidade para aprimorar a logística e as operações no espaço, garantindo que o CT esteja pronto para receber atletas de alto rendimento.
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Praia do Forte como Hub da Copa 2027
A Praia do Forte surge como uma das principais candidatas a ser base de treinamento para as seleções internacionais. A escolha estratégica do local fortalecerá o potencial de Mata de São João não apenas como destino turístico, mas como um polo de referência para o esporte global.
O investimento nas melhorias indicadas pela FIFA promete deixar um legado para a infraestrutura esportiva da Bahia, repetindo o sucesso de 2014, quando a região acolheu seleções durante o mundial masculino.
FAQ sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027 e o Centro de Treinamento de Praia do Forte
Qual a importância da visita dos representantes da FIFA ao Centro de Treinamento de Praia do Forte?A visita dos representantes da FIFA é crucial para avaliar as condições do Centro de Treinamento e garantir que ele atenda aos padrões internacionais exigidos para a Copa do Mundo Feminina de 2027.
Quais melhorias estão sendo planejadas para o Centro de Treinamento de Praia do Forte?A FIFA elaborará um laudo técnico com recomendações para adequações estruturais e melhorias logísticas, visando preparar o espaço para receber atletas de alto rendimento durante a competição.
Por que a Praia do Forte foi escolhida como uma das bases para treinamento das seleções na Copa de 2027?A Praia do Forte foi selecionada devido ao seu potencial estratégico como polo esportivo e turístico, proporcionando uma infraestrutura ideal para atletas e suporte às operações da Copa.
Como a Copa do Mundo Feminina de 2027 impactará a infraestrutura esportiva da Bahia?As melhorias e investimentos realizados para a Copa devem deixar um legado positivo na infraestrutura esportiva da Bahia, similar ao que ocorreu durante a Copa do Mundo de 2014.
Quem são os principais envolvidos na vistoria do Centro de Treinamento?A comitiva da FIFA incluiu Alan Ferguson, gerente sênior de gestão de gramados, e Rafael Vac, responsável pela área de operações de centros de treinamento, ambos fundamentais para a avaliação do local.
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