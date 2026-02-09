Menu
HOME > ESPORTES
ESTÁ PERTO!

FIFA destaca Salvador em contagem regressiva para Copa Feminina 2027

Entidade máxima do futebol celebra o marco histórico com intervenções artísticas em todas as cidades-sedes brasileiras

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

09/02/2026 - 11:07 h | Atualizada em 09/02/2026 - 11:34

Logo Copa do Mundo Feminina 2027
Logo Copa do Mundo Feminina 2027 -

Nesta segunda-feira, 9, a FIFA, entidade máxima do futebol, começou a contagem regressiva de 500 dias para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontecerá no Brasil. Na postagem, foi divulgados painéis das oito cidades-sedes que irão receber as partidas da competição por todo o Brasil.

As cidades-sedes são: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Cada cidade recebeu um painel criado por artistas locais.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por FIFA Women's World Cup (@fifawomensworldcup)

Este é somente o início dos eventos que a FIFA planeja realizar ao longo deste ano com o objetivo de promover a próxima Copa do Mundo Feminina,que será inédita em solo brasileiro. O Brasil já foi sede dasedições de 1950 e 2014 da Copa do Mundo Masculina.

A identidade visual da Copa de 2027 foi oficialmente lançada no dia 25 de Janeiro. Entre as ações realizadas no evento, estavam as pinturas de painéis nas ruas, de forma colaborativa com o público. Assim fazendo parte de um conjunto de 4 pinturas para cada uma das 8 cidades-sede.

As pinturas ilustram momentos de comemoração, cenas memoráveis e elementos das cidades, com o objetivo de expressar ao máximo a emoção do futebol e a sua conexão com a cultura local, protagonizando as mulheres.

  • Salvador
    Salvador |
  • Recife
    Recife |
  • Porto Alegre
    Porto Alegre |
  • Fortaleza
    Fortaleza |
  • Brasília
    Brasília |
  • Belo Horizonte
    Belo Horizonte |
  • Rio de Janeiro
    Rio de Janeiro |
  • São Paulo
    São Paulo |
Salvador Recife Porto Alegre Fortaleza Brasília Belo Horizonte Rio de Janeiro São Paulo

As artistas locais responsáveis pelas artes são: Massuelen Cristina (Belo Horizonte), Izzy Credo (Brasília), Terezadequinta (Fortaleza), Carla Barth (Porto Alegre), Bella Galvão (Recife), Paula Cruz (Rio de Janeiro), Aju Paraguassu (Salvador), Aline Bispo (São Paulo).

x