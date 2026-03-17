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CAMPEONATO BRASILEIRO

Bahia x Bragantino: onde assistir, escalações e desfalques

Esquadrão busca consolidar o G4 na Arena Fonte Nova e pode ter reforços de peso após vitória fora de casa

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

17/03/2026 - 9:29 h

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Bahia x Bragantino em campo pelo Campeonato Brasileiro
Bahia x Bragantino em campo pelo Campeonato Brasileiro -

Abrindo a sétima rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 18, o Esporte Clube Bahia recebe o Red Bull Bragantino, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 19h.

O Esquadrão vem embalado após bater o Internacional fora de casa, pelo placar de 1 a 0, no último domingo, 15, com gol marcado por William José, se afirmando na quarta colocação da tabela do Brasileirão, com 11 pontos conquistados.

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O Bahia pode contar com os retornos do zagueiro David Duarte, retornando de lesão, e do lateral direito Gilberto, que estava de recuperação após fazer uma cirurgia de apendicite.

O Red Bull Bragantino empatou na última rodada do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 1 a 1 com o Grêmio, jogando fora de casa. O time paulista atualmente ocupa a nona colocação da Série A, com 8 pontos conquistados até o momento.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

  • Bahia: Ronaldo; Luciano Juba; Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Acevedo (Román Gómez); Erick (Caio Alexandre), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Erick); Pulga (Sanabria), Willian José e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni
  • Bragantino: Cleiton, Hurtado, Vinicius, G. Marques, Ryan Augusto, L.Barbosa, G.Neves, Gabriel, Mosquera, J.Herrera, Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini

Desfalques

Bahia:

  • Kanu
  • Everton Ribeiro
  • Ruan Pablo

Bragantino:

  • Guzmán Rodrigues
  • Vanderlan
  • Fabrício
  • Agustin Sant’Anna
  • Juninho Capixaba
  • Lucas Barbosa

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Arbitragem:

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Árbitro Assistente 1: Alex dos Santos

Árbitro Assistente 2: Gizeli Casaril

VAR: Charly Wendy Straub Deretti

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Tags:

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia Red Bull Bragantino

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