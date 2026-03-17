CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia x Bragantino: onde assistir, escalações e desfalques
Esquadrão busca consolidar o G4 na Arena Fonte Nova e pode ter reforços de peso após vitória fora de casa
Por Valdomiro Neto
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Abrindo a sétima rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 18, o Esporte Clube Bahia recebe o Red Bull Bragantino, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 19h.
O Esquadrão vem embalado após bater o Internacional fora de casa, pelo placar de 1 a 0, no último domingo, 15, com gol marcado por William José, se afirmando na quarta colocação da tabela do Brasileirão, com 11 pontos conquistados.
O Bahia pode contar com os retornos do zagueiro David Duarte, retornando de lesão, e do lateral direito Gilberto, que estava de recuperação após fazer uma cirurgia de apendicite.
O Red Bull Bragantino empatou na última rodada do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 1 a 1 com o Grêmio, jogando fora de casa. O time paulista atualmente ocupa a nona colocação da Série A, com 8 pontos conquistados até o momento.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
- Bahia: Ronaldo; Luciano Juba; Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Acevedo (Román Gómez); Erick (Caio Alexandre), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Erick); Pulga (Sanabria), Willian José e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni
- Bragantino: Cleiton, Hurtado, Vinicius, G. Marques, Ryan Augusto, L.Barbosa, G.Neves, Gabriel, Mosquera, J.Herrera, Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini
Desfalques
Bahia:
- Kanu
- Everton Ribeiro
- Ruan Pablo
Bragantino:
- Guzmán Rodrigues
- Vanderlan
- Fabrício
- Agustin Sant’Anna
- Juninho Capixaba
- Lucas Barbosa
Leia Também:
Arbitragem:
Árbitro: Ramon Abatti Abel
Árbitro Assistente 1: Alex dos Santos
Árbitro Assistente 2: Gizeli Casaril
VAR: Charly Wendy Straub Deretti
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