Bahia x Bragantino: onde assistir, escalações e desfalques

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Bahia x Bragantino em campo pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Abrindo a sétima rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 18, o Esporte Clube Bahia recebe o Red Bull Bragantino, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 19h.

O Esquadrão vem embalado após bater o Internacional fora de casa, pelo placar de 1 a 0, no último domingo, 15, com gol marcado por William José, se afirmando na quarta colocação da tabela do Brasileirão, com 11 pontos conquistados.

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O Bahia pode contar com os retornos do zagueiro David Duarte, retornando de lesão, e do lateral direito Gilberto, que estava de recuperação após fazer uma cirurgia de apendicite.

O Red Bull Bragantino empatou na última rodada do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 1 a 1 com o Grêmio, jogando fora de casa. O time paulista atualmente ocupa a nona colocação da Série A, com 8 pontos conquistados até o momento.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Bahia : Ronaldo; Luciano Juba; Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Acevedo (Román Gómez); Erick (Caio Alexandre), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Erick); Pulga (Sanabria), Willian José e Kike Olivera. Técnico : Rogério Ceni

: Ronaldo; Luciano Juba; Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Acevedo (Román Gómez); Erick (Caio Alexandre), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Erick); Pulga (Sanabria), Willian José e Kike Olivera. : Rogério Ceni Bragantino : Cleiton, Hurtado, Vinicius, G. Marques, Ryan Augusto, L.Barbosa, G.Neves, Gabriel, Mosquera, J.Herrera, Eduardo Sasha. Técnico : Vagner Mancini

Desfalques

Bahia:

Kanu

Everton Ribeiro

Ruan Pablo

Bragantino:

Guzmán Rodrigues

Vanderlan

Fabrício

Agustin Sant’Anna

Juninho Capixaba

Lucas Barbosa

Arbitragem:

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Árbitro Assistente 1: Alex dos Santos

Árbitro Assistente 2: Gizeli Casaril

VAR: Charly Wendy Straub Deretti