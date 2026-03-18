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CARA NOVA

Reforço gringo é novidade para próximo jogo do Vitória; confira

Meia argentino vive expectativa de estrear pelo Leão da Barra

João Grassi

Por João Grassi

18/03/2026 - 13:14 h

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Diego Tarzia
Diego Tarzia -

Um dos últimos reforços contratados pelo Esporte Clube Vitória em 2026, Diego Tarzia pode fazer sua estreia com a camisa rubro-negra. O meia-atacante argentino foi relacionado para um jogo pela primeira vez, o compromisso diante do Grêmio. Ele entra na vaga de Marinho, que fica fora por lesão.

Durante a entrevista coletiva após a partida contra o Atlético-MG, o técnico Jair Ventura já havia garantido que Tarzia teria suas oportunidades. O jogador de 23 anos perdeu duas partidas após sofrer uma conjuntivite.

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"Tarzia teve uma inflamação nos olhos e não pôde jogar, mas ele vai ter oportunidade, como todos tiveram. Dificilmente alguém vai chegar aqui e não vai ter oportunidade. Ele vem treinando bem e vai ter oportunidade sim”, explicou Jair.

Anunciado há cerca de um mês, Diego Tarzia precisou esperar três semanas até ser regularizado no BID da CBF. Ele foi contratado junto ao Independiente, maior campeão da Copa Libertadores.

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Próximo compromisso

Com Tarzia, o Vitória volta a campo às 19h desta quinta-feira, 19, contra o Grêmio. A partida será realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válida pela 7ª rodada do Brasileirão Série A.

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