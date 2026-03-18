Faz tempo! Relembre a última vez que o Vitória venceu o Grêmio

Ramiro sendo marcado por Willian Farias - Foto: Lucas Uebel | Grêmio

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem sido uma pedra no sapato rubro-negro durante anos mais recentes. A última vez que o Leão da Barra venceu o time gaúcho foi ainda na temporada 2016, há mais de 10 anos.

A boa notícia para a torcida do Vitória é que esse resultado positivo foi conseguido justamente na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, palco do duelo que acontece nesta quinta-feira, 19, às 19h, pela 7ª rodada do Brasileirão Série A de 2026.

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Na ocasião, a equipe comandada pelo então treinador Vagner Mancini atuou com: Fernando Miguel; Diego Renan, Kanu, Victor Ramos e Ramon; Amaral (Leandro Domingues), Willian Farias e Tiago Real; Euller (José Welison), Dagoberto (Marcelo) e Kieza. A partida terminou 2 a 1, com gols de Diego Renan e Kieza.

De lá para cá, o Vitória enfrentou os gaúchos em 11 oportunidades, com sete derrotas e quatros empates. Noves desses compromissos foram pela Série A, enquanto dois foram válidos pela Copa do Brasil.

"A gente sabe que no Campeonato Brasileiro é importante vencer fora. A equipe do Grêmio é muito qualificada, vai ser um jogo muito difícil, mas vamos fazer uma boa semana e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo para estar saindo com os três pontos", comentou o atacante Erick.

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