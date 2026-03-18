Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TABU

Faz tempo! Relembre a última vez que o Vitória venceu o Grêmio

Equipe gaúcha vem sendo uma pedra no sapato do Rubro-Negro

João Grassi

Por João Grassi

18/03/2026 - 13:50 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ramiro sendo marcado por Willian Farias
Ramiro sendo marcado por Willian Farias -

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem sido uma pedra no sapato rubro-negro durante anos mais recentes. A última vez que o Leão da Barra venceu o time gaúcho foi ainda na temporada 2016, há mais de 10 anos.

A boa notícia para a torcida do Vitória é que esse resultado positivo foi conseguido justamente na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, palco do duelo que acontece nesta quinta-feira, 19, às 19h, pela 7ª rodada do Brasileirão Série A de 2026.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na ocasião, a equipe comandada pelo então treinador Vagner Mancini atuou com: Fernando Miguel; Diego Renan, Kanu, Victor Ramos e Ramon; Amaral (Leandro Domingues), Willian Farias e Tiago Real; Euller (José Welison), Dagoberto (Marcelo) e Kieza. A partida terminou 2 a 1, com gols de Diego Renan e Kieza.

Leia Também:

Privilegiado? Técnico do Grêmio insinua ajuda ao Vitória no calendário da CBF
Reforço gringo é novidade para próximo jogo do Vitória; confira
Após 5 jogos, Vitória tem melhor início de Brasileirão desde campanha de 2013

De lá para cá, o Vitória enfrentou os gaúchos em 11 oportunidades, com sete derrotas e quatros empates. Noves desses compromissos foram pela Série A, enquanto dois foram válidos pela Copa do Brasil.

"A gente sabe que no Campeonato Brasileiro é importante vencer fora. A equipe do Grêmio é muito qualificada, vai ser um jogo muito difícil, mas vamos fazer uma boa semana e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo para estar saindo com os três pontos", comentou o atacante Erick.

Últimos 11 encontros entre Vitória e Grêmio

  • Grêmio 3x1 Vitória - Arena do Grêmio (Série A 2025)
  • Vitória 1x1 Grêmio - Barradão (Série A 2025)
  • Vitória 1x1 Grêmio - Barradão (Série A 2024)
  • Grêmio 2x0 Vitória - Estádio Centenário (Série A 2024)
  • Grêmio 1x0 Vitória - Arena do Grêmio (Copa do Brasil 2021)
  • Vitória 0x3 Grêmio - Barradão (Copa do Brasil 2021)
  • Vitória 0x0 Grêmio - Barradão (Série A 2018)
  • Grêmio 4x0 Vitória - Arena do Grêmio (Série A 2018)
  • Grêmio 1x1 Vitória - Arena do Grêmio (Série A 2017)
  • Vitória 1x3 Grêmio - Barradão (Série A 2017)
  • Vitória 0x1 Grêmio - Barradão (Série A 2016)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ramiro sendo marcado por Willian Farias
Play

VÍDEO: zagueiro do Vitória deixa Fonte Nova sem conseguir apoiar o pé no chão

Ramiro sendo marcado por Willian Farias
Play

Wagner Moura diz se importar mais com Vitória do que pela Seleção Brasileira

Ramiro sendo marcado por Willian Farias
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Ramiro sendo marcado por Willian Farias
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

x