TABU
Faz tempo! Relembre a última vez que o Vitória venceu o Grêmio
Equipe gaúcha vem sendo uma pedra no sapato do Rubro-Negro
Por João Grassi
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Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem sido uma pedra no sapato rubro-negro durante anos mais recentes. A última vez que o Leão da Barra venceu o time gaúcho foi ainda na temporada 2016, há mais de 10 anos.
A boa notícia para a torcida do Vitória é que esse resultado positivo foi conseguido justamente na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, palco do duelo que acontece nesta quinta-feira, 19, às 19h, pela 7ª rodada do Brasileirão Série A de 2026.
Na ocasião, a equipe comandada pelo então treinador Vagner Mancini atuou com: Fernando Miguel; Diego Renan, Kanu, Victor Ramos e Ramon; Amaral (Leandro Domingues), Willian Farias e Tiago Real; Euller (José Welison), Dagoberto (Marcelo) e Kieza. A partida terminou 2 a 1, com gols de Diego Renan e Kieza.
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De lá para cá, o Vitória enfrentou os gaúchos em 11 oportunidades, com sete derrotas e quatros empates. Noves desses compromissos foram pela Série A, enquanto dois foram válidos pela Copa do Brasil.
"A gente sabe que no Campeonato Brasileiro é importante vencer fora. A equipe do Grêmio é muito qualificada, vai ser um jogo muito difícil, mas vamos fazer uma boa semana e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo para estar saindo com os três pontos", comentou o atacante Erick.
Últimos 11 encontros entre Vitória e Grêmio
- Grêmio 3x1 Vitória - Arena do Grêmio (Série A 2025)
- Vitória 1x1 Grêmio - Barradão (Série A 2025)
- Vitória 1x1 Grêmio - Barradão (Série A 2024)
- Grêmio 2x0 Vitória - Estádio Centenário (Série A 2024)
- Grêmio 1x0 Vitória - Arena do Grêmio (Copa do Brasil 2021)
- Vitória 0x3 Grêmio - Barradão (Copa do Brasil 2021)
- Vitória 0x0 Grêmio - Barradão (Série A 2018)
- Grêmio 4x0 Vitória - Arena do Grêmio (Série A 2018)
- Grêmio 1x1 Vitória - Arena do Grêmio (Série A 2017)
- Vitória 1x3 Grêmio - Barradão (Série A 2017)
- Vitória 0x1 Grêmio - Barradão (Série A 2016)
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