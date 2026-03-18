Erick revela maior ídolo, amigos e companheiro ranzinza no Vitória

Erick durante treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos destaques do Vitória desde a temporada passada, Erick bateu um papo descontraído e exclusivo com a reportagem do Portal A TARDE. Decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no último sábado, 14, o atacante revelou seus amigos mais próximos, ídolos e a relação com o técnico Jair Ventura.

Durante a entrevista, Erick falou sobre os impactos do começo de temporada. Após terminar o ano de 2025 sendo peça chave para a permanência na Série A, o camisa 33 teve uma queda de rendimento em 2026. Nos últimos dois jogos, inclusive, foi utilizado saindo do banco.

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"O torcedor se acostumou com aquele Erick do ano passado, que terminou a temporada voando. É como eu falei, é começo de temporada. Eu também tive um problema de saúde no começo de temporada, não fiz a pré-temporada direito. É só o começo, daqui para o final do ano vou voltar à minha forma que eu estava ano passado", projetou o atacante.

No último vídeo de bastidores, inclusive, Erick aparece em interação bem-humorada com o presidente Fábio Mota. Em tom de brincadeira, o atleta detalhou a conversa com o mandatário rubro-negro, que já havia sido elogiado por ele.

"Eu estou sendo cobrado [risos]. Vocês viram no último vídeo dos bastidores que o presidente [Fábio Mota] me cobrou: 'Pô, paguei R$ 7 milhões e você não está jogando nada'. Mas é brincadeira, foi brincadeira do presidente", relembrou.

Boa relação com o elenco

Erick fez um destaque importante para as boas relações construídas no elenco do Leão da Barra, citando seus amigos mais próximos. O jogador de 28 anos chegou a dizer que nunca antes atuou em uma equipe com tão pouca "vaidade".

Um grupo muito bom, todo mundo se dá bem, não tem vaidade. Acho que foi o primeiro clube que eu vi zero vaidade, todo mundo se dá bem. Erick - Atacante do Vitória

"Tem o Camutanga, um grande amigo meu, que jogou no Náutico comigo. Tem o Osvaldo também, que eu gosto muito, um grande amigo. Vou citar outros dois também para não ficarem com ciúmes [risos]: Neris e Ronald, que são dois grandes amigos também", detalhou.

Outro que contribui para esse relacionamento saudável, segundo Erick, é Jair Ventura. Além de ter sido elogiado pelos conhecimentos táticos e variações de jogo, o técnico também foi enaltecido por seu jeito leve no dia a dia de treinos.

"O professor Jair [Ventura] já tem bastante tempo com a gente, vemos a maneira que ele gosta de trabalhar, o jeito que gosta de fazer as coisas, isso ajuda muito. O Jair é um cara super tranquilo, se dá bem com todo mundo, todo mundo gosta dele. Não só ele, como toda a comissão. Tenho certeza que ele fará um grande ano aqui com a gente", pontuou Erick.

Erick durante entrevista | Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

O mais resenha e o mais ranzinza

Questionado sobre quem seria o jogador mais engraçado e 'resenheiro' do elenco, Erick ficou na dúvida entre ele mesmo e Marinho. Aos risos, o atacante ainda falou sobre qual companheiro de equipe é o mais sério nos treinamentos.

"Acho que eu mesmo [risos]. Vou escolher o Marinho também, engraçado pra caramba. Acho que o Marinho é o mais engraçado do time. O Osvaldo é um cara que trabalha muito, tem hora que brinca também, mas tem hora que ele cobra muito da gente. Acho que aquele cara ranzinza é difícil dizer, o grupo é muito bom. O Renato Kayzer no treino é muito mais fechado. O Kayzer é um carinha chato no treino, acho que o mais ranzinza é ele", brincou.

Ainda sobre Marinho, o camisa 33 comentou a disputa "sadia" de posição na ponta-direita. Ele chegou a dizer que o ídolo rubro-negro foi uma referência no seu começo de carreira, quando eles jogaram juntos no Náutico.

"O Marinho é um grande jogador, uma pessoa que eu tenho como ídolo também. Não sei se vocês sabem, quando eu estava na base do Náutico, o Marinho jogava lá eu me espelhava muito nele também, o estilo dele de jogar. É uma disputa sadia, creio que tem a ganhar com isso é o Vitória", comentou.

Por fim, Erick ainda revelou outro ídolo que o inspirou no futebol. "O [Lionel] Messi é pra mim o melhor jogador de todos os tempos. Sempre vi desde pequeno, acho que eu me espelho muito no estilo do jogo dele. Pra mim é um ídolo, não só o Messi, mas o Neymar também. Gosto mais do Messi porque é o mesmo estilo de jogo, canhoto, e eu tenho muito ele como referência", concluiu.