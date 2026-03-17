Erick celebra fase do Vitória e sonha com Libertadores: "Por que não?"

Erick durante entrevista - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Um dos destaques do Vitória desde a temporada passada, Erick bateu um papo descontraído e exclusivo com a reportagem do Portal A TARDE. Decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no último sábado, 14, o atacante completou seu 81º jogo pelo Rubro-Negro, somando as duas passagens.

Durante a entrevista, inclusive, Erick relembrou sua primeira passagem no Leão da Barra, entre 2018 e 2019. O atleta de 28 anos enalteceu as transformações na "estrutura" do clube e elogiou o presidente Fábio Mota.

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"Muita coisa no clube mudou em termos de estrutura. O que o presidente [Fábio Mota] fez aqui, é uma coisa que não tem explicação. Mudou totalmente, hoje é um clube totalmente estruturado, tem tudo, academia, campos. Tem que dar os parabéns ao presidente por tudo que ele fez", iniciou Erick.

Comprado pelo Vitória após passar 2025 emprestado pelo São Paulo, Erick se vê cada vez mais a vontade. Ele revelou que sempre conversava com pessoas próximas sobre a vontade de retornar ao Leão após sair em 2019, ainda na primeira passagem.

"Desde a primeira passagem aqui, sempre tive o desejo de voltar. Sempre falei com minha família, com o empresário: 'Um dia eu quero voltar lá e fazer história'. Eu era um menino ainda, tinha 19 anos. Hoje sou um jogador muito mais maduro, muito mais experiente", detalhou.

Estou feliz de estar aqui, me sinto em casa. Espero conquistar títulos e entrar para a história desse clube. Erick - Atacante do Vitória

Um ano diferente e briga na parte de cima

Após uma temporada de frustrações e a salvação do rebaixamento na última rodada do Brasileirão em 2025, o Vitória vive seu melhor começo de campanha após cinco rodadas desde 2013. Com a boa fase, Erick vê uma oportunidade de fazer diferente do ano passado: brigar na parte de cima da tabela e tentar vaga na próxima Copa Libertadores.

"É claro, o Vitória é um clube grande, aqui a cobrança é muito grande. Espero que esse ano a gente faça uma bela temporada, diferente do ano passado. Conversamos entre a gente sobre os jogos dentro de casa, que são muito importantes. Estamos conseguindo vencer os jogos em casa. Agora é dar sequência, tenho certeza que a gente vai fazer um grande ano. Por que não pensar em Libertadores? Vitória é um clube grande, pode chegar lá", vislumbrou.

"A chance aumenta [com mais vagas]. Se a gente fizer o dever de casa, ficamos muito mais perto de chegar na parte de cima da tabela. No ano passado tiveram muitos jogos aqui que deixamos escapar pontos, tomando gols nos últimos minutos", relembrou.

Acho que se a gente melhorar essa parte do fator casa, temos grandes chances sim de classificação para a Libertadores. Erick - Atacante do Vitória

Além de um bom desempenho no Campeonato Brasileiro, Erick quer mais. Diante do jejum de 16 anos sem título e com o Vitória sendo o único representante da Série A na atual Copa do Nordeste, o camisa 33 aponta a importância da conquista.

"A gente quer ganhar. Somos o único clube da Série A que vai disputar a competição. Particularmente falando, eu quero ganhar muito, quero ser campeão por esse clube e a possibilidade da Copa Nordeste é muito grande. Tenho certeza que a gente vai fazer uma grande competição", indicou o atacante.

Erick comemora vitória no Barradão | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O que faltou no Campeonato Baiano?

Uma frustração mencionada por Erick foi deixar escapar o título do Campeonato Baiano. Depois de um grande primeiro tempo na Arena Fonte Nova, saindo na frente do placar, o Rubro-Negro viu o rival Bahia virar o jogo na segunda etapa e sair campeão.

"Sentimento de tristeza, de raiva. É pedir desculpa pra nossa torcida por aquele jogo. A gente fez um primeiro tempo tão bem, eu estava muito confiante que a gente ia ganhar aquele título. No segundo tempo não sei o que aconteceu, a gente começou a baixar as linhas e o time do Bahia começou a nos botar pra trás e conseguiram fazer os gols. Foi vacilo nosso ter baixado um pouco, não podíamos ter feito isso", lamentou.

Se a gente continuasse da mesma forma do primeiro tempo, acho que tinhamos grande chance de conquistar o título. Erick - Atacante do Vitória

Ainda de acordo com o atacante, a queda de rendimento da equipe nos 45 minutos finais não passou por uma orientação de Jair Ventura. Ele defendeu o técnico rubro-negro e reconheceu a qualidade técnica do rival.

"Nada, eu acho que é mais ali dentro do campo, da gente mesmo. O Jair [Ventura] nunca tinha pedido para a gente baixar, ainda mais com o primeiro tempo que a gente fez. A equipe do Bahia é muito qualificada, tem jogadores de qualidade. Foi mais o momento do jogo, começaram a pressionar, nos empurraram pra trás. Acho que foi mais mérito do time deles, pela qualidade", completou.

Próximo compromisso

Além de melhorar o desempenho como mandante em relação ao ano passado, Erick também falou sobre a importância de somar pontos longe de Salvador.

O próximo desafio será na quinta-feira, 19, às 19h, quando o Vitória enfrenta o Grêmio. A partida, válida pela 7ª rodada do Brasileirão Série A, será realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

"Sabemos que no Campeonato Brasileiro é importante vencer fora. A equipe do Grêmio é muito qualificada, tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil. A gente vai estar fazendo uma boa semana e tenho certeza que vamos fazer um grande jogo para estar saindo com os três pontos", finalizou.