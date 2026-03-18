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E.C.BAHIA

João Paulo no Botafogo? Saiba posicionamento do Bahia sobre possível interesse

Atleta chegou ao Tricolor de Aço na segunda janela de transferências de 2025

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/03/2026 - 17:13 h

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João Paulo em treino pelo Bahia no CT Evaristo de Macedo
João Paulo em treino pelo Bahia no CT Evaristo de Macedo -

O goleiro João Paulo, emprestado ao Esporte Clube Bahia pelo Santos, despertou o interesse do Botafogo, segundo informações da ESPN. No entanto, conforme apurou a reportagem do Portal A TARDE com fontes ligadas ao clube, o Esquadrão não recebeu nenhum contato da equipe carioca sobre o possível interesse.

O goleiro chegou ao Tricolor de Aço na segunda janela de transferências de 2025, em meio a uma crise na posição enfrentada pelo clube à época. Contudo, sequer estreou com a camisa azul, vermelha e branca, já que Ronaldo se firmou como titular. Além disso, João Paulo sofreu uma lesão durante uma sessão de treino, o que o deixou fora de combate por um período.

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Assim, João Paulo — que chegou ao Bahia como uma solução para a posição, diante do momento ruim vivido pelos demais goleiros — só fez sua estreia pelo clube em 2026, no Campeonato Baiano. Ao todo, disputou seis partidas na temporada.

O contrato do atleta é válido até junho deste ano e inclui uma cláusula de opção de compra. Segundo a reportagem, o Bahia ainda não decidiu sobre a permanência do goleiro e deve tomar uma decisão até o fim do primeiro semestre.

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