João Paulo no Botafogo? Saiba posicionamento do Bahia sobre possível interesse

João Paulo em treino pelo Bahia no CT Evaristo de Macedo - Foto: (Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia)

O goleiro João Paulo, emprestado ao Esporte Clube Bahia pelo Santos, despertou o interesse do Botafogo, segundo informações da ESPN. No entanto, conforme apurou a reportagem do Portal A TARDE com fontes ligadas ao clube, o Esquadrão não recebeu nenhum contato da equipe carioca sobre o possível interesse.

O goleiro chegou ao Tricolor de Aço na segunda janela de transferências de 2025, em meio a uma crise na posição enfrentada pelo clube à época. Contudo, sequer estreou com a camisa azul, vermelha e branca, já que Ronaldo se firmou como titular. Além disso, João Paulo sofreu uma lesão durante uma sessão de treino, o que o deixou fora de combate por um período.

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Assim, João Paulo — que chegou ao Bahia como uma solução para a posição, diante do momento ruim vivido pelos demais goleiros — só fez sua estreia pelo clube em 2026, no Campeonato Baiano. Ao todo, disputou seis partidas na temporada.

O contrato do atleta é válido até junho deste ano e inclui uma cláusula de opção de compra. Segundo a reportagem, o Bahia ainda não decidiu sobre a permanência do goleiro e deve tomar uma decisão até o fim do primeiro semestre.