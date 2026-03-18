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Acevedo vira desfalque do Bahia no Brasileirão contra o Remo; entenda

Volante não estará à disposição de Rogério Ceni na próxima rodada do Campeonato Brasileiro

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/03/2026 - 20:38 h

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Acevedo em campo pelo Bahia na Arena Fonte Nova
Acevedo em campo pelo Bahia na Arena Fonte Nova -

O técnico Rogério Ceni terá um desfalque confirmado para o próximo compromisso do Esporte Clube Bahia no Campeonato Brasileiro. O uruguaio Nico Acevedo está suspenso e não enfrenta o Remo, neste domingo, 22, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), pela 7ª rodada da Série A.

A ausência do volante, que vem sendo improvisado na lateral-direita, ocorre após o jogador receber o terceiro cartão amarelo na partida desta quarta-feira, 18, contra o Red Bull Bragantino. Com isso, o camisa tricolor cumpre suspensão automática e fica fora da lista de relacionados.

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Para a vaga, a tendência é que Ceni promova o retorno do argentino Román Gómez ao time titular. O defensor iniciou a temporada como dono da posição, mas perdeu espaço a partir do segundo tempo do BaVi decisivo do Campeonato Baiano, quando Acevedo passou a ser utilizado no setor e agradou o treinador tricolor.

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Outra alternativa para a lateral-direita é o experiente Gilberto. No entanto, a presença do jogador ainda é tratada com cautela. Em fase final de recuperação após cirurgia para retirada do apêndice, o camisa 2 realiza trabalhos de transição física e técnica e ainda não tem presença garantida para o duelo em Belém.

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