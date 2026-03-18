Bahia vence a primeira em casa e encosta na liderança do Brasileirão

Juba e Erick marcaram os gols do Bahia no jogo - Foto: Letícia Martins/ EC Bahia

Triunfo tricolor! Na noite desta quarta-feira, 18, o Esporte Clube Bahia venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, sem sustos, e conquistou a primeira vitória da equipe na Arena Fonte Nova na atual edição do Campeonato Brasileiro. O duelo foi válido pela 7ª rodada da competição.

O Bahia abriu o placar após uma belíssima trama ofensiva. Pelo lado esquerdo do ataque, Erick Pulga viu Jean Lucas avançar e fez o facão para o camisa 6, que, sem sequer dominar a bola, tocou de letra para Luciano Juba, em infiltração. O camisa 46 dominou, ajeitou e mandou a bola no ângulo, colocando o Esquadrão na frente.

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O segundo gol do Bahia foi marcado por Erick — praticamente “sem querer”. Novamente pelo lado esquerdo do ataque, Erick Pulga encarou a marcação, foi até a linha de fundo e cruzou para a área. Após um bate-rebate, a bola bateu no camisa 14 do Tricolor de Aço e morreu no fundo das redes.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 14 pontos, ocupando o 3º lugar na tabela de classificação, e se aproximou da liderança do Campeonato Brasileiro, atualmente ocupada pelo São Paulo, que empata momentaneamente com o Atlético-MG e, com isso, chega aos 17 pontos.

Contudo, vale destacar que a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni tem um jogo a menos que o rival, em razão da partida adiada contra a Chapecoense, pela 4ª rodada da competição.

Próximo jogo

O Bahia volta a campo neste domingo, 22, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), contra o Remo, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Bahia x Red Bull Bragantino

O que : 7ª rodada do Brasileirão

: 7ª rodada do Brasileirão Quando : 18/03, às 19h

: 18/03, às 19h Onde : Arena Fonte Nova

Escalações

Bahia : Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (C), Jean Lucas e Erick; Pulga, Kike e Willian José. Técnico : Rogério Ceni.

: Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (C), Jean Lucas e Erick; Pulga, Kike e Willian José. : Rogério Ceni. Red Bull Bragantino : Tiago Volpi (C); Ryan, Pedro Henrique, Eduardo e Cauê; Fabinho, Nacho e Rodriguinho; Pitta, Herrera e Vinicinho. Técnico : Vagner Mancini.

Arbitragem