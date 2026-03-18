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INVICTO!

Bahia vence a primeira em casa e encosta na liderança do Brasileirão

Sem sustos, o Esquadrão venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 e conquistou o primeiro triunfo na Arena Fonte Nova

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

18/03/2026 - 21:03 h

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Juba e Erick marcaram os gols do Bahia no jogo
Juba e Erick marcaram os gols do Bahia no jogo -

Triunfo tricolor! Na noite desta quarta-feira, 18, o Esporte Clube Bahia venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, sem sustos, e conquistou a primeira vitória da equipe na Arena Fonte Nova na atual edição do Campeonato Brasileiro. O duelo foi válido pela 7ª rodada da competição.

O Bahia abriu o placar após uma belíssima trama ofensiva. Pelo lado esquerdo do ataque, Erick Pulga viu Jean Lucas avançar e fez o facão para o camisa 6, que, sem sequer dominar a bola, tocou de letra para Luciano Juba, em infiltração. O camisa 46 dominou, ajeitou e mandou a bola no ângulo, colocando o Esquadrão na frente.

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O segundo gol do Bahia foi marcado por Erick — praticamente “sem querer”. Novamente pelo lado esquerdo do ataque, Erick Pulga encarou a marcação, foi até a linha de fundo e cruzou para a área. Após um bate-rebate, a bola bateu no camisa 14 do Tricolor de Aço e morreu no fundo das redes.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 14 pontos, ocupando o 3º lugar na tabela de classificação, e se aproximou da liderança do Campeonato Brasileiro, atualmente ocupada pelo São Paulo, que empata momentaneamente com o Atlético-MG e, com isso, chega aos 17 pontos.

Contudo, vale destacar que a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni tem um jogo a menos que o rival, em razão da partida adiada contra a Chapecoense, pela 4ª rodada da competição.

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Próximo jogo

O Bahia volta a campo neste domingo, 22, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), contra o Remo, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Bahia x Red Bull Bragantino

  • O que: 7ª rodada do Brasileirão
  • Quando: 18/03, às 19h
  • Onde: Arena Fonte Nova

Escalações

  • Bahia: Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (C), Jean Lucas e Erick; Pulga, Kike e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
  • Red Bull Bragantino: Tiago Volpi (C); Ryan, Pedro Henrique, Eduardo e Cauê; Fabinho, Nacho e Rodriguinho; Pitta, Herrera e Vinicinho. Técnico: Vagner Mancini.

Arbitragem

  • Árbitro: Ramon Abatti Abel
  • Assistente 1: Alex dos Santos
  • Assistente 2: Gizeli Casaril
  • VAR: Charly Wendy Straub Deretti

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Tags:

campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia Red Bull Bragantino

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