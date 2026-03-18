Luciano Juba quebra o silêncio sobre ausência na Seleção Brasileira

Lateral mantém foco após ausência na lista - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Sob gritos de “aõ, aõ, aõ, Juba é Seleção” por parte da torcida tricolor, o Esporte Clube Bahia venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, 18, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque da partida foi o lateral-esquerdo Luciano Juba, autor de um golaço que abriu o placar.

Após o jogo, o camisa 46 do Esquadrão comentou a não convocação para defender a Seleção Brasileira, mas evitou tratar o tema como “terra arrasada”. Durante a entrevista, o jogador agradeceu as palavras do técnico Rogério Ceni, que, na partida anterior, afirmou que não “estranharia” uma convocação do atleta para a Copa do Mundo.

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“Muito feliz pelas palavras do professor Rogério, um cara que me ajuda bastante no dia a dia. Como ele mesmo fala, eu sou um cara que cresci muito desde a chegada dele aqui, então ele tem total mérito nesse momento que eu estou vivendo [...] Claro que eu estava acompanhando (a convocação). Infelizmente não fui convocado, mas, como acabei de falar ali, tenho que seguir trabalhando, continuar dando o meu máximo aqui dentro do clube para, se Deus quiser, poder chegar lá novamente (na Seleção)”, afirmou.

Além da análise sobre a Seleção, Juba também comemorou o desempenho individual e coletivo diante do Bragantino. Para o lateral, mais importante que o gol marcado foi a contribuição para o resultado positivo dentro de casa.

“Eu fico muito feliz pelo gol, ainda mais feliz pelo triunfo. Poder ajudar a equipe do Bahia dentro de campo, para mim, é muito importante. Então, graças a Deus, hoje fui abençoado com mais um gol e a gente pôde conquistar o triunfo, que era o mais importante para nós”, completou Luciano Juba.