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PREOCUPA?

Substituído no intervalo, entenda situação de Willian José no Bahia

Atacante do Bahia deixou o jogo contra o Bragantino após pancada

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/03/2026 - 11:33 h | Atualizada em 19/03/2026 - 11:52

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Atacante saiu no intervalo após pancada
Atacante saiu no intervalo após pancada -

No triunfo do Esporte Clube Bahia por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, 18, a substituição do atacante Willian José, ainda no intervalo da partida, preocupou boa parte da torcida tricolor. O camisa 12 reclamou de uma pancada e iniciou tratamento com gelo já no banco de reservas, dando lugar a Everaldo.

Apesar do susto, a princípio, o atacante não preocupa para o jogo contra o Remo, neste domingo, 22. Após o apito final, o jogador já não se queixava da pancada, mas será reavaliado durante a reapresentação do elenco, marcada para esta sexta-feira, 20, no CT Evaristo de Macedo, segundo apuração do portal A TARDE.

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No entanto, embora a pancada não aparente ser um problema mais grave, Willian José será observado de perto pelo departamento médico tricolor durante a preparação para a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Rogério Ceni, em coletiva após o jogo, afirmou que “não sabia qual era o caso de Willian José” naquele momento. O atacante é o artilheiro do Bahia na temporada, com seis gols marcados em 12 partidas disputadas até aqui.

DM do Bahia

Atualmente, o Bahia conta com a presença de Ruan Pablo, Kanu e Éverto Ribeiro. O lateral-direito Gilberto está em fase de transição física e técnica. Nos dois últimos jogos, contra Internacional e Bragantino, o Esquadrão contou com os retornos de Caio Alexandre e David Duarte, respectivamente.

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Tags:

Esporte Clube Bahia Rogério Ceni Willian José

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