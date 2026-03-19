Destaque na lateral, Acevedo impede mudança de Rogério Ceni; entenda

Destaque na defesa, Acevedo adia retorno ao meio-campo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Nico Acevedo, apesar de ser meio-campista de origem, tem atuado como lateral-direito pelo Esporte Clube Bahia e vem agradando na posição. No entanto, o técnico Rogério Ceni afirmou, durante coletiva nesta quarta-feira, 18, que gostaria de trazê-lo de volta ao meio-campo, mas que o uruguaio “não está deixando”, pelo nível que tem apresentado.

Segundo o comandante tricolor, o atleta tem desempenhado muito bem na lateral direita. Ceni reforçou o argumento ao destacar a solidez da linha defensiva com a presença do uruguaio, afirmando que o time tem competido mais sem a bola. Por isso, apesar do desejo de recolocá-lo no meio-campo, a mudança ainda não foi possível.

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“Acho que a linha de quatro tem sido fundamental para nós. Não tenho o que falar. Claro que ocorrem erros na frente, como foi no último lance. Ainda cometemos erros em tomadas de decisão, mas a linha defensiva tem sido essencial [...] Acho que o time hoje tem lutado muito mais defensivamente. Tem sido agressivo quando os adversários chegam ao nosso último terço de campo”, afirmou o treinador.

Nico tem jogado muito bem. Queria tirá-lo dali e levá-lo de volta para o meio, mas ele não deixa. Rogério Ceni - técnico do Bahia

O uruguaio passou a atuar como lateral-direito no segundo tempo da final do Campeonato Baiano de 2026, contra o Vitória, e, desde então, assumiu a posição à frente de Román Gómez. Nos últimos três jogos do Brasileirão — diante de Vitória, Internacional e Red Bull Bragantino —, Acevedo foi titular do Bahia.

Segundo revelou Rogério Ceni antes do duelo contra o Internacional, na rodada passada da Série A, quando Acevedo atua pelo lado do campo, consegue infiltrar por dentro, criando mais uma alternativa ofensiva para a equipe.

Desfalque

Para o duelo contra o Remo, neste domingo, 22, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, Acevedo não estará à disposição. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Bragantino e cumprirá suspensão automática.

Diante disso, a tendência é que Ceni promova o retorno do argentino Román Gómez ao time titular. Outra opção para a lateral direita é o experiente Gilberto, embora sua presença ainda não esteja garantida para o confronto em Belém.