Fábio Mota reprova atuação em derrota e detalha mercado do Vitória

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Reprodução | TV Vitória

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, conversou com a imprensa na zona mista após a derrota por 2 a 0 diante do Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira, 19. Ele abordou sobre possíveis movimentações no mercado e da atuação “muito abaixo” da equipe no revés.

De acordo com Fábio Mota, o Leão deseja mais dois reforços. O presidente rubro-negro confirmou as buscas por contratações, mas não descartou a possibilidade de aguardar a abertura da próxima janela de transferências, em julho.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Contratar por contratar não adianta, trazer mais um não adianta. Estamos no mercado, observando, não está fácil. Vamos aguardar, temos consciência da parada de junho. Não adianta trazer por trazer, sabemos das deficiências, precisa de mais duas contratações. Vamos aguardar até o fim da janela, se a gente conseguir o que pretende. Estamos atrás de zagueiro e atacante. Se não, aguardar a próxima janela, não tem muito o que fazer", disse ao Canto Rubro-Negro.

Presidente critica atuação do time

Mota também expressou sua insatisfação com o desempenho do Vitória no confronto desta quinta, classificando o jogo como "muito ruim". O dirigente relembrou alguns lances importantes da partida e já falou sobre a sequência do campeonato.

"Um jogo muito ruim, muito abaixo. Esperava mais, tinha a expectativa de jogar melhor. Primeiro tempo muito abaixo, voltamos bem no segundo tempo. Tivemos duas chances, com Cacá e Martínez. Tivemos a chance de empatar, não empatamos. Na sequência, no tiro de meta, a gente consegue tomar um gol de tiro de meta. Inadmissível uma coisa dessa", criticou.

"Agora é recuperar os atletas, que o jogo já é domingo contra o Mirassol. Que a gente possa ganhar, fazer o nosso dever de casa. Não tem outro resultado. É ganhar e ir pra 10 pontos. Depois vem a parada da Copa e a gente precisa estar distante da zona de rebaixamento", finalizou.