HOME > ESPORTES
SÉRIE A

Vitória joga mal e perde para o Grêmio em Porto Alegre

Partida aconteceu nesta noite de quinta-feira, 19, pelo Brasileirão

Por João Grassi

19/03/2026 - 21:03 h | Atualizada em 19/03/2026 - 21:52

Matheuzinho sendo marcado por Enamorado -

O Vitória foi derrotado pelo Grêmio com o placar de 2 a 0 nesta noite de quinta-feira, 19, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a terceira derrota rubro-negra na competição, em uma atuação abaixo das expectativas.

O jogo

A equipe da casa saiu na frente aos 27 minutos do primeiro tempo, com um gol contra de Camutanga, após confusão na área. O zagueiro tentou afastar a bola, mas acabou mandando para a própria meta.

Já aos 9 minutos da segunda etapa, o atacante Francis Amuzu saiu de frente com Lucas Arcanjo, depois de bom lançamento diretamente do goleiro Weverton, e marcou o segundo tento.

Classificação

Com o resultado, o Vitória estaciona nos sete pontos e ocupa, no momento, a 13ª posição na tabela. O Leão da Barra, inclusive, ainda não venceu fora de casa nesta edição da Série A. O time gaúcho, por outro lado, sobe para 11 pontos e pula momentaneamente para a 7ª colocação.

Próximo jogo

Agora, o Vitória comandado pelo técnico Jair Ventura volta a jogar no próximo domingo, 22, às 18h30, quando enfrenta o Mirassol. O duelo, válido pela rodada 8 do Brasileirão, será realizado no Barradão.

Baralhas com a bola dominada na Arena do Grêmio | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Grêmio 2x0 Vitória

7ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre
  • Data: 19/03/2026
  • Horário: 19h
  • Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
  • Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
  • Transmissão: Sportv (TV Fechada) e Premiere (pay-per-view)
  • Público: 20.206 pessoas
  • Cartões amarelos: Gabriel Mec (Grêmio) / Aitor Cantalapiedra, Nathan Mendes e Renato Kayzer (Vitória)
  • Gols: Camutanga (contra) aos 27' 1T e Amuzu aos 9' 2T

Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Renzo López), Camutanga (Aitor Cantalapiedra), Cacá e Ramon; Caíque, Baralhas e Emmanuel Martínez; Matheuzinho (Diego Tarzia), Erick (Fabri) e Renato Kayzer (Anderson Pato). Técnico: Jair Ventura.

Grêmio: Weverton; Pavón, Balbuena, Viery e Marlon (Caio Paulista); Nardoni (Noriega) e Leonel Pérez; Enamorado (Gabriel Mec), Willian (Monsalve) e Amuzu (Tetê); Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

x