CARAS NOVAS

Com novidades, Vitória está relacionado para enfrentar o Grêmio

Leão da Barra entra em campo às 19h desta quinta-feira, 19

João Grassi

Por João Grassi

19/03/2026 - 17:34 h | Atualizada em 19/03/2026 - 18:33

Jogadores do Vitória durante a viagem para Porto Alegre
Jogadores do Vitória durante a viagem para Porto Alegre -

O Vitória está relacionado para enfrentar o Grêmio pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, 19, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O técnico Jair Ventura convocou o meia-atacante argentino Diego Tarzia pela primeira vez.

Reforço anunciado nesta quarta-feira, 18, o volante Zé Vitor viajou com o restante do elenco e também foi relacionado. Por outro lado, o zagueiro Luan Cândido volta a ser ausência no grupo.

Entre os principais desfalques estão Claudinho, Dudu, Edu, Pedro Henrique, Marinho, Mateus Silva e Rúben Ismael, todos em recuperação de lesões. Os atacantes Lucas Silva e Osvaldo, além do zagueiro Riccieli, ficam de fora por opção da comissão técnica.

Lista de relacionados do Vitória

  • Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Lucas Arcanjo;
  • Laterais: Jamerson, Gean, Nathan Mendes e Ramon;
  • Zagueiros: Cacá, Camutanga e Neris;
  • Meio-campistas: Baralhas, Caíque, Diego Tarzia, Edenilson, Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Ronald e Zé Vitor;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Anderson Pato, Erick, Fabri, Renato Kayzer e Renzo López.

Tags:

campeonato brasileiro ec vitória relacionados

