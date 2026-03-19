CARAS NOVAS
Com novidades, Vitória está relacionado para enfrentar o Grêmio
Leão da Barra entra em campo às 19h desta quinta-feira, 19
Por João Grassi
O Vitória está relacionado para enfrentar o Grêmio pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, 19, às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O técnico Jair Ventura convocou o meia-atacante argentino Diego Tarzia pela primeira vez.
Reforço anunciado nesta quarta-feira, 18, o volante Zé Vitor viajou com o restante do elenco e também foi relacionado. Por outro lado, o zagueiro Luan Cândido volta a ser ausência no grupo.
Entre os principais desfalques estão Claudinho, Dudu, Edu, Pedro Henrique, Marinho, Mateus Silva e Rúben Ismael, todos em recuperação de lesões. Os atacantes Lucas Silva e Osvaldo, além do zagueiro Riccieli, ficam de fora por opção da comissão técnica.
Lista de relacionados do Vitória
- Goleiros: Gabriel Vasconcelos e Lucas Arcanjo;
- Laterais: Jamerson, Gean, Nathan Mendes e Ramon;
- Zagueiros: Cacá, Camutanga e Neris;
- Meio-campistas: Baralhas, Caíque, Diego Tarzia, Edenilson, Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Ronald e Zé Vitor;
- Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Anderson Pato, Erick, Fabri, Renato Kayzer e Renzo López.
