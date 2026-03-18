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Vitória perde novo jogador por lesão e ganha desfalque contra o Grêmio

Atleta de 27 anos não viajou para Porto Alegre

João Grassi

Por João Grassi

18/03/2026 - 23:39 h

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Mateus Silva
Mateus Silva -

Um dos reforços contratados pelo Vitória para a temporada 2026, Mateus Silva é mais um atleta diagnosticado com lesão. A informação foi publicada inicialmente pelo Canto Rubro-Negro.

O lateral-direito de 27 anos não viajou para Porto Alegre, onde o Leão encara o Grêmio, nesta quinta-feira, 19, e deve desfalcar a equipe por mais jogos.

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Mateus Silva disputou oito partidas com a camisa rubro-negra em 2026, tendo perdido espaço para Nathan Mendes recentemente.

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Vitória vs Grêmio

Vitória e Grêmio se enfrentam às 19h desta quinta, na Arena do Grêmio, em duelo válido pela 7ª rodada do Brasileirão.

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