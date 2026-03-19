Meia do Vitória sobre duelo contra o Grêmio: "Tabu é para ser quebrado"

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Caíque durante coletiva no Barradão - Foto: Reprodução | YouTube/TV Vitória

Titular na equipe do técnico Jair Ventura, o volante Caíque Gonçalves não liga para tabus e vê boas chances do Vitória vencer pela primeira vez fora de casa no Brasileirão 2026. O Leão visita o Grêmio às 19h desta quinta-feira, 19, em Porto Alegre, pela 7ª rodada.

Em entrevista coletiva, o jogador de 30 anos falou sobre a oportunidade de enfrentar um adversário que teve menos tempo de descanso até o duelo desta noite. O Rubro-Negro entrou em campo pela última vez no sábado, 14, enquanto o time gaúcho jogou na segunda-feira, 16.

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"Com certeza temos chance de ir lá e trazer um resultado positivo. Sabemos da qualidade do Grêmio, mas também sabemos da nossa. Tem o fator de que eles vêm de um jogo pesado, com pouco descanso, então precisamos aproveitar", indicou Caíque Gonçalves.

"Tabu está aí para ser quebrado. Temos essa oportunidade, como quebramos outras marcas recentemente", afirmou.



O meio-campista projeta uma boa sequência no Campeonato Brasileiro, enxergando a possibilidade de emendar resultados positivos consecutivamente. Vale lembrar que o Vitória não vence o Grêmio há mais de 10 anos.

"Temos qualidade para ir lá [Arena do Grêmio] e ganhar. Se Deus quiser, voltar com os três pontos. No domingo, com o Barradão cheio, dar sequência a esse bom momento", vislumbra.

Tabu está aí para ser quebrado Caíque Gonçalves - Volante do Vitória

Caíque pelo Vitória em 2026

Primeiro reforço anunciado pelo Vitória para a temporada, Caíque Gonçalves acumula nove jogos com a camisa vermelha e preta em 2026, sendo todos como titular.

O atleta participou dos cinco compromissos da equipe no Brasileirão Série A, atuando em todos os minutos possíveis nos quatro primeiros deles.