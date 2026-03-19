CAMPEONATO BRASILEIRO
Vitória busca primeiros três pontos fora de casa no Brasileirão
Leão da Barra enfrenta o Grêmio em Porto Alegre com a missão de desencantar longe de Salvador
Por Valdomiro Neto
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O Esporte Clube Vitória enfrenta a equipe do Grêmio nesta quinta-feira, 19, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. O time comandado por Jair Ventura busca a primeira vitória fora de casa na competição.
Retrospecto dos times
Após vencer os duelos contra Remo e Atlético Mineiro, empatar com Bahia e perder para Flamengo e Palmeiras, o Vitória visita a Arena do Grêmio com a missão de conquistar os primeiros três pontos fora de casa.
O Grêmio vem de resultados positivos contra equipes como Botafogo e Atlético Mineiro, empatou os duelos contra a Chapecoense e contra o Red Bull Bragantino, e perdeu para o São Paulo e o Fluminense.
Partida a mais no calendário
O Grêmio tem uma partida a mais que o Vitória no Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra teve seu jogo contra o Botafogo adiada por causa de colisão de datas com o calendário de competições continentais.
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Posição na tabela
O duelo é válido pela sétima rodada da Série A de 2026. O Vitória atualmente ocupa momentaneamente a décima terceira colocação do nacional.
A equipe do Grêmio se mantém em oitavo lugar, com oito pontos conquistados, apenas um na frente do Leão da Barra.
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