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CHAMPIONS LEAGUE

Craque do Tottenham defende Neymar na seleção brasileira

Astro holandês brilhou em vitória insuficiente contra o Atlético de Madrid

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

19/03/2026 - 9:31 h

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Xavi Simons pelo Tottenham
Xavi Simons pelo Tottenham -

Mesmo após vencer o Atlético de Madrid pelo placar de 3 a 2, nesta quarta-feira, 18, o Tottenham foi eliminado nas oitavas de final da Champions League, pelo placar de 7 a 5 no agregado. Em entrevista pós jogo, Xavi Simons, autor do terceiro gol do confronto, foi questionado sobre a falta de Neymar na última convocação da seleção brasileira.

Em entrevista a TNT Sports Brasil, o astro do Tottenham afirmou que Neymar tem que ir para a Copa do Mundo, independente da fase em que o craque se encontra.

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Não há dúvidas. Para mim, ele continua sendo o melhor. Se está bem ou não está bem, tem que ir. Mas essa não é minha decisão, eu sou um fã dele e espero que ele vá, porque eu espero vê-lo no seu último Mundial
Xavi Simons - Jogador do Tottenham Hotspur

Neymar fora da convocação da Seleção Brasileira

Neymar está fora da convocação do técnico Carlo Ancelotti mais uma vez. O meia-atacante fez o seu retorno para o futebol brasileiro no dia 31 de janeiro de 2025, com o foco na recuperação para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

Ao todo, Carlo Ancelotti já fez 5 convocações para disputa de partidas entre eliminatórias para a Copa do Mundo e amistosos. Neymar não foi chamado em nenhuma das listas divulgadas.

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Neymar pelo Santos

Desde que retornou ao time do Santos, Neymar disputou 33 partidas, no qual marcou 14 gols e distribuiu seis assistências ao todo.

Na temporada de 2026 o meia-atacante disputou apenas cinco partidas, marcando três gols e distribuindo duas assistências

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Tags:

copa do mundo Futebol internacional neymar Xavi Simons

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