Santos demite Vojvoda após derrota para o Internacional pelo Brasileirão

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Vojvoda em treino no Santos - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Após sofrer um revés diante a equipe do Internacional pelo placar de 2 a 1, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos anunciou, na noite desta quarta-feira, 18, o desligamento do técnico Juan Pablo Vojvoda.

A demissão de Vojvoda foi anunciada pelo gerente de comunicação do Santos, Wagner Vilaron, já que o diretor executivo, Alexandre Mattos, está suspenso pelo TJD, e o presidente do clube, Marcelo Teixeira, encontra-se em viagem ao Paraguai, onde será realizado o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana.

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Oscilações na temporada

O trabalho de Vojvoda já vinha apresentando oscilações de desempenho desde a partida contra o Mirassol, na qual empatou pelo placar de 2 a 2, e também no empate com o time do Corinthians, pelo placar de 1 a 1.

Após o apito final contra o Internacional, a torcida protestou contra o treinador e o elenco em geral.

Vojvoda pelo Santos

Anunciado pelo Santos em agosto de 2025, após a demissão do técnico Cléber Xavier na derrota de 6 a 0 para o Vasco da Gama, Vojvoda tinha contrato até o final de 2026.

No comando do Peixe, Vojvoda acumulou 33 partidas, somando apenas 10 vitórias no período.