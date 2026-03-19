Histórico! Jacuipense fatura alto após classificação na Copa do Brasil

Jacuipense faz história na Copa do Brasil de 2026 - Foto: Divulgação / Jacuipense

Histórico! O Esporte Clube Jacuipense derrotou o Novorizontino nos pênaltis por 5 a 4, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, na noite desta quarta-feira, 18, no estádio de Pituaçu, e avançou à 5ª fase da Copa do Brasil.

Com o resultado, o Leão do Sisal passa a integrar o grupo dos 32 melhores clubes da principal competição mata-mata do futebol brasileiro pela primeira vez em sua história.

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A classificação garantiu uma premiação milionária ao Jacuipense. Pela vaga na 5ª fase, o clube arrecadou aproximadamente R$ 2 milhões. No total, a equipe de Riachão do Jacuípe soma cerca de R$ 4.850.000 em premiações referentes às fases anteriores.

O sorteio dos confrontos e dos mandos de campo da quinta fase da Copa do Brasil será realizado na próxima segunda-feira, 23, a partir das 14h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Nessa etapa, a competição passa a contar com os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro — incluindo Bahia e Vitória —, que se juntam aos 12 que sobreviveram às fases anteriores. Os confrontos, então, passam a ser decididos em jogos de ida e volta.

Pelas regras do sorteio, os 32 times classificados serão separados em dois potes, com 16 equipes em cada, respeitando o posicionamento de cada um no ranking nacional de clubes da CBF — os 16 melhores colocados ficarão no pote A, enquanto os demais integrarão o pote B.