Convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo tem data definida
CBF divulgou a data durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 16
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, nesta segunda-feira, 16, a data para a convocação definitiva para a Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, Canadá e México.
Durante a coletiva de imprensa que revelou a penúltima lista de convocados para disputar os amistosos contra França e Croácia, a CBF divulgou que no dia 18 de maio será feita a convocação definitiva para a Copa do Mundo de 2026.
Leia Também:
Amistosos
Os nomes convocados nesta segunda-feira, 16, pelo treinador Carlo Ancelotti, são para os dois últimos amistosos antes do mundial. Confira os adversários e as datas:
- França, 26 de março;
- Croácia, 31 de março.
Convocação com novidades
A lista de atletas chamados para integrar o plantel da Seleção Brasileira durante os últimos dois amistosos pré-Copa do Mundo foi divulgada nesta segunda-feira, 16, pelo técnico Carlo Ancelotti, por meio de coletiva de imprensa.
Veja a lista de convocados
GOLEIROS
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
DEFENSORES
- Alex Sandro (Flamengo)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Ibañez (Al Ahli)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Marquinhos (PSG)
- Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
- Andrey Santos (Chelsea)
- Casemiro (Manchester United)
- Danilo (Botafogo)
- Fabinho (Al Ittihad)
- Gabriel Sara (Galatasaray)
ATACANTES
- Endrick (Lyon)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Igor Thiago (Brentford)
- João Pedro (Chelsea)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vini Jr (Real Madrid)
