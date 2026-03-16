Convocação da Seleção Brasileira para Copa do Mundo tem data definida

CBF divulgou a data durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 16

Por Gustavo Zambianco

16/03/2026 - 15:52 h | Atualizada em 16/03/2026 - 16:05

Saiba data da última convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, nesta segunda-feira, 16, a data para a convocação definitiva para a Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, Canadá e México.

Durante a coletiva de imprensa que revelou a penúltima lista de convocados para disputar os amistosos contra França e Croácia, a CBF divulgou que no dia 18 de maio será feita a convocação definitiva para a Copa do Mundo de 2026.

Amistosos

Os nomes convocados nesta segunda-feira, 16, pelo treinador Carlo Ancelotti, são para os dois últimos amistosos antes do mundial. Confira os adversários e as datas:

  • França, 26 de março;
  • Croácia, 31 de março.

Convocação com novidades

A lista de atletas chamados para integrar o plantel da Seleção Brasileira durante os últimos dois amistosos pré-Copa do Mundo foi divulgada nesta segunda-feira, 16, pelo técnico Carlo Ancelotti, por meio de coletiva de imprensa.

Veja a lista de convocados

GOLEIROS

  • Alisson (Liverpool)
  • Bento (Al Nassr)
  • Ederson (Fenerbahçe)

DEFENSORES

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al Ahli)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Marquinhos (PSG)
  • Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS

  • Andrey Santos (Chelsea)
  • Casemiro (Manchester United)
  • Danilo (Botafogo)
  • Fabinho (Al Ittihad)
  • Gabriel Sara (Galatasaray)

ATACANTES

  • Endrick (Lyon)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • João Pedro (Chelsea)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vini Jr (Real Madrid)

