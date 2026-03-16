Integrada ao VLT, Salvador terá primeira pista de skate com selo olímpico do Brasil

Pista de skate que será construída no Subúrbio - Foto: Ilustrativo | Sudesb

O Projeto do Skatepark do Subúrbio, que conta com a primeira pista de skate com selo olímpico do Brasil, foi apresentado na manhã desta segunda-feira, 16, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

O Skatepark será implantado no Subúrbio Ferroviário de Salvador, no bairro de Praia Grande, e apresentará integração com as obras ligadas ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador e Região Metropolitana.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O projeto do complexo tem como objetivo a requalificação da área e ampliação de áreas para desenvolver o esporte na capital baiana.

A carta de compromisso que formalizou o desenvolvimento da criação do equipamento e de uma etapa do Campeonato Nacional de Skate em Salvador, ainda no ano de 2026, foi assinada no último fim de semana, em São Paulo, pela Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), em conjunto com as entidades World Skate e Skate Total Urbe.

Equilíbrio entre alto rendimento e grandes eventos internacionais

Augusto Vasconcelos, titular da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) afirmou o esforço do Governo do Estado da Bahia como o estado que mais investe em esportes no Brasil, exaltando os programas como Bolsa Esporte, FazAtleta e investimentos junto às federações de mais de 50 modalidades esportivas diferentes.

“A Bahia já demonstra que é possível compatibilizar projetos sociais, programas de iniciação com a disputa do alto rendimento. A gente já tem uma experiência de algumas modalidades onde se destaca, e a ideia é que o skate possa ser uma delas e certamente revelando talentos para disputar competições, mas ao mesmo tempo promovendo integração das comunidades, enfrentando a violência, realizando saúde e tendo o skate como ferramenta de transformação social, que é o mais importante".

Augusto Vasconcelos, titular da SETRE | Foto: Valdomiro Neto Ag. A TARDE

Logística de acesso para o skatepark com o VLT

Eracy Lafuente, presidente da CTB (Companhia de Transportes do Estado da Bahia), falou sobre o nível de investimento que o VLT representa em território nacional, com o impacto e a geração de valor que ele irá trazer para as pessoas, onde jovens surfistas podem sair de Piatã e praticar o esporte em Praia Grande.

“O Skatepark é mais um elemento para agregar valor à vida das pessoas. Você imagina, andar no VLT, o garoto que está fazendo surf em Piatã, chegar e fazer skate lá nas águas calmas de Praia Grande. Então, a gente está vendo isso como um elemento de urbanização, paisagismo, e o que nós queremos fazer é pegar a menina e o menino e dar a eles a possibilidade da radicalização e da estruturação do sonho deles, de quem sabe ser uma Fadinha da vida", completou.

Eracy Lafuente, presidente da CTB (Companhia de Transportes da Bahia) | Foto: Valdomiro Neto Ag. A TARDE

Aumento do fluxo de pessoas

Para Tiffany Brasil, jovem atleta que começou no mundo do Skateboard e projeta seu futuro como atleta profissional, a implementação do VLT com acesso ao skatepark é fundamental para o crescimento de pessoas que praticam o esporte e facilitará a locomoção.

“Hoje em dia quem anda de skate sabe que para você ir para uma pista boa, tem que rodar a cidade toda, tem que pegar ônibus e você acaba gastando muito tempo de locomoção. E agora com o VLT ali do lado, é bem mais fácil. Você pega o VLT, já solta do lado da pista e a mesma coisa na volta", comentou a atleta.

Novas oportunidades no esporte

Tiffany falou sobre o impacto positivo que a construção da pista de skate proporciona para as pessoas do Subúrbio, ressaltando a educação, com a criação de projetos sociais que incentivam a formação dos indivíduos.

“Com a construção da nova pista, vai abrir oportunidade para muita gente, principalmente no Subúrbio, uma área que você não vê muitos esportes crescendo. Vai abrir porta tanto para a educação, porque abre para projetos sociais, que também incentiva a educação, quanto para a pessoa crescer, porque aqui na Bahia, pelo menos, não tem pista que você possa, com o nível olímpico, como vai ser essa".

Tiffany Brasil, jovem skatista de Salvador | Foto: Valdomiro Neto Ag. A TARDE

Impacto na vida dos jovens skatistas

Para Marcelo Lebry, a construção de uma pista com esse nível de qualidade é uma ferramenta perfeita para tirar o jovem do ócio e dar a ele um propósito para poder viver. “O esporte sempre resgata, ainda mais o skate, que nasceu das periferias. Não foi aqui no Brasil, mas do que se implantou aqui no Brasil, aqui em Salvador está sendo bem praticado. No entanto, a necessidade no Subúrbio é muito grande para uma pista e um empreendimento deste tamanho".

Marcelo Lebry, Skatista de Salvador | Foto: Valdomiro Neto Ag. A TARDE

Projetos sociais da região

Para Júlio Santana, responsável pelo projeto Meninos do Centro, a construção dessa pista representa um impacto grande na comunidade como um todo. Tanto na comunidade local quanto na comunidade do skate no Brasil, podendo proporcionar campeonatos de alto rendimento e valorizar os projetos sociais, beneficiando muitos jovens que vão ter o skate como ferramenta de vida.

“Uma pista que está tendo um impacto muito grande na comunidade como um todo. Tanto a comunidade local quanto a comunidade em geral do skate. A Bahia vai ganhar um equipamento muito importante para os atletas que já compõem o quadro do Skateboarding da Bahia. E vai beneficiar muitas crianças e jovens, que vão ter o skate como ferramenta".

Jovens do projeto Meninos do Centro | Foto: Valdomiro Neto Ag. A TARDE

Também estiveram presentes no evento, as entidades internacionais World Skate e Skate Total Urbe (STU).