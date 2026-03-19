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REENCONTRO

Vitória reencontra ex-ídolo em duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão

Jogador deixou a equipe no início da temporada de 2025

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

19/03/2026 - 11:15 h

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Wagner Leonardo pelo Vitória
Wagner Leonardo pelo Vitória -

Um dos maiores símbolos da retomada que levou o Esporte Clube Vitória da Série C à Série A do Campeonato Brasileiro, Wagner Leonardo hoje veste as cores do Grêmio e enfrentará seu ex-clube nesta quinta-feira, 19, pela sétima rodada da Série A.

O jogador deixou a equipe no início da temporada de 2025, ao aceitar a proposta do Grêmio de 4,5 milhões de dólares, configurando a maior venda da história do clube até o momento.

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Saída conturbada do time

Considerado por grande parte da torcida como ídolo, o jogador teve sua imagem prejudicada após declarações feitas na sua apresentação oficial na equipe do Grêmio, na qual o atleta relatou voltar a um clube grande após a sua saída do Santos.

“Muitas vezes a gente vem de uma base de um time grande e a gente acaba se acomodando. Isso nunca vai acontecer estando num clube menor, de ter que talvez rodar para pegar mais experiência. Agora a gente retorna a um clube grande e temos que valorizar mostrando e dando o melhor no nosso campo”, disse.

Após a fala polêmica, o zagueiro usou as redes sociais para se explicar, alegando que as falas foram tiradas de contexto e reiterando o respeito que tem pelo Esporte Clube Vitória.

“Mais cedo, uma declaração sobre minha trajetória profissional em minha apresentação como novo atleta do Grêmio foi tirada do contexto. Em nenhum momento tive a intenção de desprestigiar nenhum clube por onde passei. Reitero aqui todo o meu respeito, carinho e gratidão pelo Vitória e a admiração por um clube tão tradicional que me abriu as portas, me valorizou”.

Wagner Leonardo x Vitória

Desde a sua saída conturbada, o jogador já enfrentou o Vitória duas vezes com a camisa do Imortal, saindo invicto em todas.

A primeira partida foi dentro do Barradão, no empate pelo placar de 1 a 1, em abril de 2025, jogo marcado por fortes protestos da torcida do Vitória em seu reencontro com o ex-capitão da equipe do Leão da Barra.

A segunda partida foi em Porto Alegre, onde o Grêmio saiu vencedor pelo placar de 3 a 1, em setembro de 2025, partida no qual o jogador não chegou a entrar em campo.

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Passagem de Wagner Leonardo no Vitória

Com a camisa do Vitória, Wagner Leonardo foi peça fundamental da equipe na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro em 2023, e do Campeonato Baiano no ano de 2024, chegando a marcar gol na final disputada na Arena Fonte Nova, no clássico BaVi.

Wagner Leonardo acumulou 97 partidas com a camisa do Vitória, sendo o capitão da equipe por grande parte deste período. Acumulando 11 gols e 1 assistência durante sua passagem pela equipe Rubro-Negra.

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Tags:

Campeonato Brasileiro 2026 esporte clube vitória Grêmio

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