Jair Ventura vê volume maior do Grêmio, mas aponta chances perdidas

Jair Ventura na Arena do Grêmio - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória foi até Porto Alegre em busca de quebrar um tabu de 10 anos diante do Grêmio, mas volta para Salvador derrotado após apresentar uma má atuação nesta quinta-feira, 19, pela 7ª rodada do Brasileirão. O Leão da Barra, do técnico Jair Ventura, foi superado pelo placar de 2 a 0.

Em entrevista após o apito final, o treinador rubro-negro iniciou sua fala se solidarizando com a grave lesão sofrida pelo lateral-esquerdo Marlon, do time gaúcho. Em seguida, analisou o jogo e entendeu que não havia um grande desequilíbrio entre as equipes antes do primeiro gol.

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"Começamos o jogo com dificuldade no encaixe da marcação. O Grêmio teve um pouco mais de volume no primeiro tempo, mas sem nenhuma grande chance. O gol foi um rebote de falta lateral, uma desatenção nossa. A gente faz alguns ajustes no intervalo, voltamos melhor, por isso a manutenção da equipe. A gente tem a chance clara com o Martínez, dentro da pequena área. No tiro de meta em seguida, a gente toma o gol. Antes disso também teve a chance clara com o Cacá", apontou Jair.

De acordo com Jair Ventura, a partida deu uma esfriada por causa do longo tempo utilizado para o atendimento médico. Ele reconheceu que o Vitória "não estava inspirado no terço final", mas relembrou da boa sequência de dois compromissos sem derrota, encerrada nesta noite.

"A gente já estava desacostumado com derrotas, já eram dois jogos sem perder. Essa derrota tem que servir para que a gente valorize ainda mais o quanto é importante ficar sem perder, e que a gente sinta a dor da derrota para que ela não venha a se repetir. Que possam se repetir mais vezes as vitórias do que as derrotas", alertou.

Na sequência, o técnico seguiu detalhando lances do confronto e manteve o discurso sobre o equilíbrio. Ele voltou a apontar as chances desperdiçadas e classificou ambos os gols sofridos como "totalmente evitáveis".

"O primeiro gol totalmente evitável, o segundo gol também. A gente teve nossa chance. Na chance deles acabaram sendo efetivos. Apesar deles terem mais volume, a gente ainda acabou com um pouco mais de posse de bola, o Arcanjo não fez nenhuma grande defesa no segundo tempo. Já no final que ele fez uma defesa. Fora isso, eles não tiveram uma chance clara. No mesmo lance que tivemos uma chance, tomamos o gol. Praticamente definiu o resultado", lamentou o técnico.

Demora nas substituições?

Questionado sobre uma possível demora para fazer substituições, Jair Ventura afirmou que não viu necessidade de mexer na equipe antes dos 30 minutos do segundo tempo, quando acionou Aitor Cantalapiedra e Renzo López no banco de reservas. Para ele, houve uma melhora após a volta do intervalo.

"Sobre as mudanças, eu achei a gente bem no segundo tempo. Se eu estava achando o time bem, não achava que tinha que mudar naquele momento. Eu fiz a mudança no momento que eu entendi. Só que quando perde o jogo, a gente sempre demora. É clichê, né?", ironizou.

O comandante rubro-negro ainda afirmou, novamente, que não pediu para os jogadores marcarem em linha baixa. Segundo ele, o Grêmio pressionou e empurrou o Vitória para trás.

"Não existiu essa estratégia. Em nenhum momento pedimos para marcar baixo. Toda derrota agora é por causa de bloco baixo. Mas em nenhum momento pedimos isso, o Grêmio que veio para cima", garantiu.

Não existiu essa estratégia. Em nenhum momento pedimos para marcar baixo. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Próximo compromisso

O Vitória a jogar no próximo domingo, 22, às 18h30, quando enfrenta o Mirassol. O duelo, válido pela rodada 8 do Brasileirão, será realizado no Barradão.