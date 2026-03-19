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SÉRIE A

Cacá vê derrota do Vitória para o Grêmio sendo decidida nos "detalhes"

Leão da Barra foi derrotado por 2 a 0 em Porto Alegre

João Grassi

Por João Grassi

19/03/2026 - 21:30 h

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Cacá durante treinamento
Cacá durante treinamento -

Titular do Vitória na derrota por 2 a 0 contra o Grêmio, nesta noite de quinta-feira, 19, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o zagueiro Cacá viu a partida em Porto Alegre sendo decidida nos "detalhes".

Em entrevista ao Premiere após o apito final, Cacá comentou sobre a dificuldade do jogo fora de casa. O defensor lamentou o primeiro gol sofrido em um lance de "bate rebate", que terminou com Camutanga tocando contra para a própria meta.

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"A gente sabia que ia ser um jogo difícil fora de casa, uma equipe que dentro de casa é muito forte, mas acho que a gente perdeu ali nos detalhes. Um gol no primeiro tempo ali num bate rebate, muita gente dentro da área, acabou que eles conseguiram achar o gol", iniciou Cacá.

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Ainda de acordo com o camisa 25, houve pontos positivos no desempenho rubro-negro. Ele descreveu o lance do segundo gol, marcado por Amuzu após lançamento direto do goleiro Weverton, como uma "infelicidade".

"Por infelicidade nossa, tomamos o segundo e a gente sabe como é difícil jogar contra o Grêmio aqui. A equipe ainda conseguiu manter a posse de bola muito bem, mas não conseguimos acertar nos detalhes. Agora é erguer a cabeça, é um campeonato longo, agora é um jogo dentro de casa e nosso foco é a vitória", projetou.

Próximo compromisso

O Vitória a jogar no próximo domingo, 22, às 18h30, quando enfrenta o Mirassol. O duelo, válido pela rodada 8 do Brasileirão, será realizado no Barradão.

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