COPA DO NORDESTE
Vitória x Botafogo-PB: onde assistir, prováveis escalações e mais
Leão da Barra inicia caminhada na Copa do Nordeste contra o atual campeão paraibano
Por Valdomiro Neto
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O Esporte Clube Vitória estreia nesta quarta-feira, 25, em Salvador, às 19h30, pela Copa do Nordeste, em partida válida pela primeira fase do certame regional. O adversário do Leão da Barra será o Botafogo-PB, time que conta com o experiente Nenê no elenco.
O Vitória vem de resultado positivo no fim de semana, no qual venceu o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, pelo placar de 1 a 0, no domingo, 22. Enquanto o Botafogo-PB vem de empate contra o time do Souza, sacramentando assim campeão paraibano do ano de 2026.
Transmissão
A partida terá transmissão no canal do Youtube do SportyNet.
Prováveis escalações:
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque, Gabriel Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Botafogo-PB: Luiz Daniel, Erik, Yan Souto, Igor Morais e Bull; Igor Maduro, Dudu Nardini e Jhonata Varela; Nenê, Rodolfo e Felipe Azevedo Técnico: Lisca
Desfalques
Vitória
- Claudinho
- Dudu
- Edu
- Fintelman
- Pedro Henrique
- Rúben Ismael
- Marinho
- Mateus Silva
Leia Também:
Arbitragem
Árbitro Principal : Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior
Arbitro auxiliar 1: Yuri Rodrigues Cunha
Árbitro auxiliar 2: Zaqueu Eleuterio Linhares
Quarto árbitro: Josué Reis de Jesus Junior
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