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COPA DO NORDESTE

Vitória x Botafogo-PB: onde assistir, prováveis escalações e mais

Leão da Barra inicia caminhada na Copa do Nordeste contra o atual campeão paraibano

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

24/03/2026 - 12:20 h

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Vitória x Botafogo-PB
Vitória x Botafogo-PB -

O Esporte Clube Vitória estreia nesta quarta-feira, 25, em Salvador, às 19h30, pela Copa do Nordeste, em partida válida pela primeira fase do certame regional. O adversário do Leão da Barra será o Botafogo-PB, time que conta com o experiente Nenê no elenco.

O Vitória vem de resultado positivo no fim de semana, no qual venceu o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, pelo placar de 1 a 0, no domingo, 22. Enquanto o Botafogo-PB vem de empate contra o time do Souza, sacramentando assim campeão paraibano do ano de 2026.

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Transmissão

A partida terá transmissão no canal do Youtube do SportyNet.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque, Gabriel Baralhas e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Botafogo-PB: Luiz Daniel, Erik, Yan Souto, Igor Morais e Bull; Igor Maduro, Dudu Nardini e Jhonata Varela; Nenê, Rodolfo e Felipe Azevedo Técnico: Lisca

Desfalques

Vitória

  • Claudinho
  • Dudu
  • Edu
  • Fintelman
  • Pedro Henrique
  • Rúben Ismael
  • Marinho
  • Mateus Silva

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Arbitragem

Árbitro Principal : Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior

Arbitro auxiliar 1: Yuri Rodrigues Cunha

Árbitro auxiliar 2: Zaqueu Eleuterio Linhares

Quarto árbitro: Josué Reis de Jesus Junior

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Tags:

Copa do Nordeste esporte clube vitória futebol brasileiro

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