OPÇÕES PARA CENI
Bahia pode contar com reforços importantes após a Data Fifa
Duelo contra o Athletico Paranaense deve marcar o retorno de até quatro jogadores
Por Téo Mazzoni
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O Esporte Clube Bahia só volta a campo daqui a oito dias, na próxima quarta-feira, 1, quando enfrenta o Athletico Paranaense, na Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida deve marcar o retorno de uma série de jogadores importantes.
Para o duelo, o técnico Rogério Ceni deverá voltar a contar com Éverton Ribeiro, Gilberto e Kanu como opções. Os atletas estão em processo de transição física e técnica e podem ser liberados pelo departamento médico tricolor após a pausa no calendário.
O camisa 10 e capitão do Esquadrão está fora dos gramados desde que sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, na final do Campeonato Baiano, contra o Vitória. Já Kanu e Gilberto desfalcam o Tricolor de Aço há mais de um mês.
O zagueiro não atua desde o confronto contra o Vasco, por conta de uma lesão na coxa esquerda. Já o lateral-direito entrou em campo pela última vez no jogo de ida da segunda fase da pré-Libertadores, contra o O’Higgins, e posteriormente passou por uma cirurgia para retirada do apêndice.
Além dos atletas que estão no departamento médico, o Bahia também contará com o retorno de Nico Acevedo. O meio-campista, que vem sendo utilizado na lateral-direita e tem agradado ao técnico Rogério Ceni, volta à equipe após cumprir suspensão automática diante do Remo, na rodada passada.
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E Willian José?
O atacante Willian José, que inicialmente não preocupava após deixar o campo no intervalo do duelo contra o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira, 18, teve confirmada uma lesão muscular na região posterior da coxa.
O jogador será reavaliado na reapresentação do elenco tricolor, marcada para esta quarta-feira, 25, no CT Evaristo de Macedo, mas não deverá estar à disposição do treinador tricolor logo no primeiro jogo após a Data Fifa.
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