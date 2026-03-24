“Rei do acesso”, ex-Bahia acerta com clube da Série B do Brasileirão

“Rei do acesso”, ex-Bahia tem novo desafio na Série B - Foto: Reprodução / @VilaNovaFC - X (Twitter)

O técnico Guto Ferreira, ex-Bahia, acertou com o Vila Nova-GO para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, com a missão de fazer jus à alcunha de “Rei do Acesso”. O treinador foi anunciado pelo clube goiano para a sequência da temporada no último domingo, 22.



Com cinco acessos à elite do futebol brasileiro ao longo da carreira, o “Gordiola” — como foi carinhosamente apelidado durante sua passagem pelo Esquadrão — tentará encerrar um jejum de 41 anos do Tigre sem disputar a Série A do Brasileirão. A última participação do Vila Nova na primeira divisão foi em 1985.

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Guto Ferreira foi o técnico responsável pelo acesso histórico do Remo, em 2025, quando o clube voltou à elite do futebol brasileiro após 35 anos. Ele também comandou os acessos de Ponte Preta (2014), Bahia (2016), Internacional (2017) e Sport (2019). Ao lado de Givanildo de Oliveira, é o treinador com mais acessos da Série B à Série A na história.

No Bahia

O técnico soma três passagens pelo Tricolor de Aço, sendo a mais vitoriosa entre 2016 e 2017. Nesse período, além de garantir o retorno à elite do futebol brasileiro, também encerrou um jejum de títulos do clube ao conquistar a Copa do Nordeste de 2017.

Após o sucesso, Guto Ferreira deixou o Esquadrão ainda em 2017, rumo ao Internacional, mas retornou ao clube em 2018, quando conquistou o Campeonato Baiano. Sua terceira passagem ocorreu em 2021, quando foi contratado com a missão de evitar o rebaixamento à Série B — objetivo que não foi alcançado.

Apesar da queda, Guto foi mantido no cargo em 2022, mas acabou eliminado ainda na primeira fase da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano. Mesmo com um bom início na Série B, foi demitido após três derrotas consecutivas, encerrando sua terceira — e última — passagem pelo clube.

No total, o treinador comandou o Tricolor de Aço em 137 jogos, com 69 triunfos, um acesso à Série A e dois títulos: Copa do Nordeste e Campeonato Baiano.