Copa do Brasil: adversários de Bahia, Vitória e Jacuipense são definidos

Taça da Copa do Brasil - Foto: Divulgação / Copa do Brasil

Em sorteio realizado na tarde desta segunda-feira, 23, a CBF definiu o sorteio para a quinta fase da Copa do Brasil, e os adversários de Bahia, Vitória e Jacuipense.

O Bahia integrava o pote 1 do sorteio, destinado aos 16 melhores colocados no ranking de clubes da CBF. Já Vitória e Jacuipense estavam no pote 2, composto pelo restante das 32 equipes do principal torneio mata-mata do futebol brasileiro

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Além dos confrontos, a CBF definiu os mandos de campo das partidas de ida e volta que estão previstas para os dias 22 ou 23 de abril. Os jogos da volta estão previstos para os dias 13 ou 14 de maio.

Veja os adversários dos times baianos

Bahia

O primeiro adversário do Esporte Clube Bahia será o Clube do Remo. As equipes se enfrentaram neste dominngo, 22, pelo Campeonato Brasileiro, em jogo que terminou com o placar de 4 a 1 para o Leão do Norte.

A partida de ida será disputada na Arena Fonte Nova, com mando de campo do Bahia, prevista para acontecer entre nos dias 22 ou 23 de abril. A partida de volta irá acontecer no Mangueirão, mando de campo do Remo, entre os dias 13 e 14 de maio..



Vitória

O primeiro adversário do Vitória na Copa do Brasil de 2026 será o Flamengo. Na temporada de 2026, os times já se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, com o Mengão vencendo por 2 a 1.

A partida de ida será disputada no Rio de Janeiro, com mando de campo do Flamengo, prevista para ser realizada nos dias 22 ou 23 de abril. A partida de volta irá acontecer no Barradão, mando de campo do Vitória, entre os dias 13 e 14 de maio.

Jacuipense

O adversário do Jacuipense, que chegou na 5ª fase pela primeira vez na sua história, será o Palmeiras.

A primeira partida da quinta fase acontecerá no Allianz Parque, com previsão de data entre os dias 22 ou 23 de abril. O jogo da volta irá acontecer com mando de campo do Jacuipense, com data prevista para os dias 13 ou 14 de maio.



Veja os confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil

Atlético-MG x Ceará

Cruzeiro x Goiás

Athletico Paranaense x Atlético Goianiense

Flamengo x Vitória

Grêmio x Confiança

Vasco x Paysandu

Fortaleza x CRB

Bahia x Remo

Botafogo x Chapecoense

Red Bull Bragantino x Mirassol

Corinthians x Barra-SC

Fluminense X Operário-PR

Palmeiras x Jacuipense

Internacional x Athletic

Santos x Coritiba

São Paulo x Juventude

VAI SER EMOÇÃO ATÉ O FIM! 🔥🇧🇷



Os 16 confrontos da quinta fase da #CopaBetanoDoBrasil estão definidos! Olhem só o que vem por aí… 👀⚽



Daqui a pouco tem o sorteio dos mandos e a tensão só aumenta. A brincadeira tá só começando! #SorteioCopaDoBrasil pic.twitter.com/qEGm5taSct — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) March 23, 2026

5ª fase da Copa do Brasil

Apenas por classificação para a quinta fase da Copa do Brasil, os times arrecadam R$ 2 milhões de reais em premiação, em caso de classificação para as oitavas de final do certame, o montante poderá chegar a R$ 5 milhões, já que vale R$ 3 milhões.

Não existe chaveamento pré-estabelecido e na próxima fase, oitavas de final, as equipes classificadas poderão enfrentar qualquer adversário mediante novo sorteio.