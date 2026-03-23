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BRASILEIRÃO 2026

Astro do Mirassol detona Vitória após derrota no Barradão: “Jogou só por uma bola”

Vitória venceu o Mirassol por 1 a 0 pelo Brasileirão

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

23/03/2026 - 11:21 h

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Reinaldo com a camisa do Mirassol
Reinaldo com a camisa do Mirassol -

Após a derrota do Mirassol para a equipe do Esporte Clube Vitória pelo placar de 1 a 0, neste domingo, 22, no Barradão, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o lateral-esquerdo Reinaldo, destaque técnico da equipe paulista, lamentou a derrota do time e afirmou que o Vitória só jogou por uma bola.

“A gente sabe que tem que ter resultado. Tenho certeza que nossa equipe sabe que os últimos três jogos, o adversário fez o gol e jogou por uma bola. Até contra o Palmeiras foi isso. A gente está pecando nas finalizações. Mas o trabalho continua. Sabemos da nossa capacidade. Isso não podemos tirar da cabeça. É manter a bola no chão, continuar jogando. Uma hora o resultado vem", afirmou Reinaldo ao Premiere.

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Colocação na tabela

Com a vitória, o Vitória soma 10 pontos em oito rodadas disputadas, ocupando a décima colocação do campeonato. Além disso, o time configura o seu melhor início no Campeonato Brasileiro desde o ano de 2013.

O Mirassol amarga a décima oitava colocação no certame nacional, com 6 pontos conquistados.

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Próximo compromisso do Vitória

O próximo compromisso do Vitória na Série A do Brasileirão é contra o Cruzeiro, na quinta-feira, primeiro de abril. A partida será disputada em Minas Gerais.

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Tags:

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