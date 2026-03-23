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LUTO

Jovem promessa de 18 anos morre após passar mal em campo

Jogador do Millonarios, da Colômbia, desmaiou em campo e não resistiu após atendimento

Redação

Por Redação

23/03/2026 - 9:01 h

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Promessa do futebol colombiano não resiste
Promessa do futebol colombiano não resiste -

O futebol colombiano amanheceu de luto após a morte do jovem Santiago Castrillón, de apenas 18 anos, uma das principais promessas do Millonarios. O meia, que vestia a camisa 10 da equipe, faleceu no último domingo, 22, horas depois de sofrer um mal súbito durante uma partida do Torneio Nacional Sub-20.

O jogador desmaiou ainda em campo e recebeu atendimento imediato no gramado. Na sequência, foi levado de ambulância para uma unidade hospitalar, onde passou a ser acompanhado por especialistas da área cardiovascular. Apesar da rápida mobilização, o atleta não resistiu.

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Em nota oficial divulgada nas redes sociais, o Millonarios detalhou os esforços realizados no atendimento ao jovem e lamentou profundamente a perda.

“Apesar de todos os esforços médicos, Santiago não conseguiu se recuperar e faleceu neste domingo, acompanhado por familiares, companheiros de equipe e amigos”, declarou a agremiação. “Hoje o futebol para. O coração azul está partido. A dor nos domina, nos enche de impotência e tristeza”, completou.

Considerado um talento em ascensão no futebol colombiano, Castrillón era tratado como uma joia das categorias de base do clube, o que torna a perda ainda mais impactante para o ambiente esportivo do país.

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