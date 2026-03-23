LUTO
Jovem promessa de 18 anos morre após passar mal em campo
Jogador do Millonarios, da Colômbia, desmaiou em campo e não resistiu após atendimento
Por Redação
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O futebol colombiano amanheceu de luto após a morte do jovem Santiago Castrillón, de apenas 18 anos, uma das principais promessas do Millonarios. O meia, que vestia a camisa 10 da equipe, faleceu no último domingo, 22, horas depois de sofrer um mal súbito durante uma partida do Torneio Nacional Sub-20.
O jogador desmaiou ainda em campo e recebeu atendimento imediato no gramado. Na sequência, foi levado de ambulância para uma unidade hospitalar, onde passou a ser acompanhado por especialistas da área cardiovascular. Apesar da rápida mobilização, o atleta não resistiu.
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Em nota oficial divulgada nas redes sociais, o Millonarios detalhou os esforços realizados no atendimento ao jovem e lamentou profundamente a perda.
“Apesar de todos os esforços médicos, Santiago não conseguiu se recuperar e faleceu neste domingo, acompanhado por familiares, companheiros de equipe e amigos”, declarou a agremiação. “Hoje o futebol para. O coração azul está partido. A dor nos domina, nos enche de impotência e tristeza”, completou.
Considerado um talento em ascensão no futebol colombiano, Castrillón era tratado como uma joia das categorias de base do clube, o que torna a perda ainda mais impactante para o ambiente esportivo do país.
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