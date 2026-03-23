Goleada expõe postura do Bahia e Ceni questiona: “Medo de ser feliz?"

Ceni critica postura do Bahia após abrir o placar - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após a primeira derrota do Esporte Clube Bahia no Campeonato Brasileiro — que veio de forma acachapante, com a virada sofrida por 4 a 1 diante do Remo —, o técnico Rogério Ceni, além de afirmar que falta personalidade ao Esquadrão para sustentar uma vantagem, ainda fez um questionamento: “Ficamos com medo de ser felizes?”.

Segundo o treinador, é inaceitável a mudança comportamental da equipe após abrir o placar. Ele argumenta que, além da necessidade de se adaptar ao que a partida exige, para brigar na parte mais alta da tabela é preciso continuar “batendo” até ampliar a vantagem.

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“Ficamos com medo de ser felizes? Medo de definir o jogo e ficar em uma posição mais alta?” Rogério Ceni - técnico do Bahia

O comandante destacou que é preciso mais força mental e psicológica. Para ele, o gol marcado deveria trazer mais confiança à equipe, mas o time acabou se desestabilizando ao longo da partida: "O time foi se afundando cada vez mais. A troca do goleiro, gol no final do primeiro tempo, gol no começo do segundo tempo, pênalti perdido e outro gol. O jogo acabou ali para nós. Não tivemos mais força, nem chegamos mais ao gol do Remo".

É difícil até explicar Rogério Ceni - treinador do Bahia

“A falha foi muito nossa, coletiva. Não podemos vir aqui, começar com um bom futebol, sair na frente e depois ter uma mudança tão drástica. [...] Sofremos o gol depois de perder um pênalti, e aí não há mais como resgatar a partida”, comentou o técnico tricolor.

Após a goleada vexatória sofrida para o Remo, o Bahia caiu para a 5ª posição da Série A do Brasileirão, com os mesmos 14 pontos na tabela. Agora, o Tricolor de Aço terá dez dias de preparação para enfrentar o Athletico Paranaense, no dia 1º de abril, na Arena Fonte Nova, em razão da pausa no calendário por conta da Data Fifa.