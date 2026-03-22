Após goleada, Ceni diz que Bahia não tem personalidade para manter placar

Rogério Ceni em coletiva de imprensa - Foto: Letícia Martins/ Esporte Clube Bahia

Ao final da partida contra o Remo, que terminou com a derrota do Esporte Clube Bahia por 4 a 1, o técnico da equipe, Rogério Ceni condicionou como principal fator para o resultado negativo da equipe, o comportamento mental dentro de campo.

“Fazemos o gol e a gente não sabe mais jogar. Aí a gente muda. A gente não tem a personalidade para continuar, para chegar lá em cima no topo. A gente muda radicalmente. O Remo faz cinco finalizações nos últimos dez minutos do jogo. Até tem a lesão do Ronaldo que acho que, psicologicamente, até abala um pouco. Mas nós fomos um time até os 35 ou 36 minutos e mudamos drasticamente. Depois nós tivemos a chance de se recuperar com o pênalti, de voltar para o jogo. Não voltou. Psicologicamente, acho que o time desmoronou", declarou o treinador.

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Impacto do resultado nas próximas partidas

Rogério Ceni falou sobre como a falta de preparo mental pode impactar a permanência do Bahia na parte de cima da tabela.

“Isso mostra que é falta de preparo para ocupar a parte de cima da tabela, mesmo que nós estejamos vencendo ou em segundo lugar. Nós mudamos drasticamente a maneira de jogar e o comportamento; e não é individual, é um comportamento coletivo.”

Efetividade no ataque

Rogério falou sobre a efetividade do time no setor de ataque, reafirmando a falha de seus jogadores de ataque

“Vejo muito mais uma dificuldade de achar esse último passe, porque as jogadas foram criadas e o domínio era total. O Remo estava completamente assustado, o que é natural para quem vem na última posição e sem confiança. O jogo deles era basicamente transição de chutão para frente até a hora do nosso gol. Depois, eles ganharam confiança. No segundo tempo, quando tomamos o segundo gol, nós perdemos o pênalti e, um minuto depois, tomamos o terceiro em erros de marcação.”