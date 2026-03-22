BRASILEIRÃO 2026

Vexame! Bahia é goleado pelo lanterna e perde invencibilidade na Série A

Tricolor abriu o placar, mas levou a virada e volta para Salvador com goleada na mala

Por Valdomiro Neto

22/03/2026 - 18:17 h | Atualizada em 22/03/2026 - 18:29

Remo x Bahia pelo Campeonato Brasileiro

Caiu o último invicto na Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. Neste domingo, 22, o Esporte Clube Bahia visitou o Clube do Remo, então lanterna da competição, saiu na frente, mas caiu de rendimento de maneira desatrosa e protaginizou um vexame. Derrota de virada com direito a uma goleada por 4 a 1.

Como foi o jogo?

O Bahia começou a partida a todo vapor, dominando as ações no primeiro tempo e abrindo o placar aos 32 minutos com Everaldo, após boa jogada de Kike Oliveira pelo lado direito, que cruzou para dentro da área para o artilheiro da Era City marcar.

A situação favorável começou a mudar na reta final da primeira etapa. Um dos destaques do Bahia, o goleiro Ronaldo sofreu uma lesão grave no braço e precisou ser substituído.

No lugar de Ronaldo entrou João Paulo, que não conseguiu colocar força suficiente na bola para evitar o gol de empate do Remo em pancada de Vitor Bueno nos acréscimos do primeiro tempo.

Filme de terror

O segundo tempo foi avassalador terrível para o Bahia e o Remo virou com Gabriel Taliari logo aos 4 minutos da segunda etapa. O atacante estreante aproveitou o rebote de João Paulo para o meio da área e colocou o Leão do Norte à frente no placar.

O Bahia teve chance de voltar ao jogo, quando Erick Pulga fez uma jogadaça individual e sofreu pênalti ao ser derrubado por Patrick dentro da área. No entanto, Luciano Juba desperdiçou a penalidade que igualaria o placar no confronto.

E com um toque de crueldade do destino, o castigo foi imediato. Um minuto após a cobrança desperdiçada por Luciano Juba, Gabriel Taliari ampliou o placar para o Leão do Norte em um contra-ataque certeiro.

O Bahia foi para o desespero, as substituições de Ceni não surtiram efeito algum e ainda deu tempo do placar ficar pior. Aos 83 minutos, Jajá fez o quarto gol da equipe do Remo após passe de Alef Manga em direção ao centro da área.

Classificação

O Bahia tinha chance de encostar na liderança do Brasileirão, mas com a derrota sofrida fica no quarto lugar, com 14 pontos conquistados, ainda podendo ser ultrapassado. Já o Remo, com sua primeira vitória, chega a 6 pontos, deixa a lanterna e sobe ao 18º lugar.

Próximos jogos

Após o vexame contra o Remo, o Bahia terá tempo para descansar e fazer ajustes com foco nos próximos jogos. O Tricolor retorna a campo no dia 1º de abril, contra o Athletico, na Arena Fonte Nova. No dia 4 de abril, o adversário será o Palmeiras, também como mandante.

Ficha técnica de Remo 4x1 Bahia

  • Campeonato Brasileiro - 8ª rodada
  • Local: Mangueirão, em Belém
  • Data: 22/03/2026 (domingo)
  • Horário: 16h
  • Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)
  • VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
  • Transmissão: Premiere (Pay-per-view) e geTV (YouTube)
  • Cartões amarelos: R. Nestor (Bahia) Marllon (Remo) Zé Ricardo (Remo)
  • Gols: Everaldo, 32’, Vitor Bueno, 45+9’, Gabriel Taliari, 49’, 58’, Jajá, 83

