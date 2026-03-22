Feira FC anuncia contratação de ex-Santos para a série B do Baianão

Gilberto Santos, novo lateral do Feira FC - Foto: DIVULGAÇÃO/ FEIRA FC

O mercado da bola dos times do interior da Bahia está a todo vapor. O Feira FC utilizou as redes sociais para anunciar na tarde deste domingo, 22, a contratação do lateral Gilberto Santos, que estava defendendo as cores da Desportiva Ferroviária.

Natural de Salvador, Gilberto Santos, de 29 anos, atua pela lateral esquerda e tem passagem por equipes como Santos, Santo André e Uberaba. O jogador chegou a disputar a Copa do Brasil neste ano pelo time da Desportiva Ferroviária.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Projeto tentador

Gilberto mostrou-se empolgado e destacou a proposta e o projeto do clube como um dos pilares que o fizeram aceitar a proposta do time de Feira de Santana

“Quando recebi o convite, fiquei muito feliz, porque vi que é um projeto muito bom, muito bacana, um projeto que tem como objetivo ser campeão e conquistar o acesso com esse time. O projeto do clube é fora do normal. Até hoje, não vi nenhum time que, com apenas uma semana de montagem, já esteja com esse pensamento de subir, de ser campeão e, depois, buscar uma Série D, Série C. Então, isso me motivou bastante a aceitar essa proposta.”

Expectativa de ser campeão

Gilberto revelou que conversou com o treinador Fabiano antes de assinar com o Feira FC, onde o treinador apresentou o projeto e que planeja ser campeão com o time.

“Tive muitas informações sobre o professor Fabiano, entrei em contato com ele, e ele me explicou o projeto. Disse que vai ser muito bom, que estão montando um elenco para ser campeão, e foi por isso também que aceitei a proposta de vir para o Feira."

Números na temporada

Na temporada de 2026, Gilberto atuou por 11 partidas, entre Campeonato Capixaba e a Copa do Brasil. O lateral acumulou um gol e não distribuindo assistências.