SÉRIE B

Ex-treinador do Vitória estreia na série B com goleada inesperada

Por Valdomiro Neto

21/03/2026 - 22:31 h

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza
O técnico Thiago Carpini, ex-treinador do Esporte Clube Vitória, estreou na Série B do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado, 21, no comando do Fortaleza perdendo pelo placar de 4 a 0, para o Botafogo-SP.

Como foi a partida

A equipe do Botafogo começou pressionando o time do Fortaleza e abriu o placar aos 34 minutos com Hygor, pouco tempo depois o Botafogo-SP ampliou o placar com um gol de Everton Morelli, aos 38 minutos de partida.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Gustavo Vilar ampliou o placar e terminou o primeiro tempo com o placar de 3 a 0.

Na volta para o segundo tempo, Everton Morelli marcou o quarto gol da partida, firmando de vez a goleada do Botafogo sobre o time do Fortaleza. Após o quarto gol, o Botafogo cadenciou o jogo e controlou as ações da partida.

Nos minutos finais, o Fortaleza teve o seu zagueiro Maílton expulso, após cometer falta e levar o seu segundo amarelo na partida.

Thiago Carpini no comando do Fortaleza

A estreia do Fortaleza na Série B marca o décimo quinto jogo de Thiago Carpini no comando da equipe cearense, até o momento ele acumula nove vitórias, cinco empates e uma derrota.

Leia Também:

Dell é punido com suspensão e desfalca o Bahia contra o Remo
Criança de 3 anos morre após ser esquecida em carro por quatro horas
Ex-Bahia, Hernane Brocador é decisivo em clássico e título estadual

Início amargo na tabela

Com o resultado desfavorável, o Fortaleza começa a série B do Campeonato Brasileiro amargando a última colocação, o próximo compromisso do Leão pelo certame nacional é contra o time do Cuiabá, na próxima terça-feira, 31.

Na próxima terça-feira, 24, o Fortaleza visita o time do Ferroviário pela fase de grupos da Copa do Nordeste, estreando fora de casa no campeonato regional.

