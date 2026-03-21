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BRASILEIRÃO

Dell é punido com suspensão e desfalca o Bahia contra o Remo

Atacante é mais um desfalque do Bahia; veja lista

Daniel Genonadio e Téo Mazzoni

Por Daniel Genonadio e Téo Mazzoni

21/03/2026 - 21:02 h

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Dell, atacante do Bahia, comemorando gol
Dell, atacante do Bahia, comemorando gol -

O atacante Dell é mais um desfalque do Esporte Clube Bahia para a partida deste domingo, 22, contra o Clube do Remo, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem fica de fora por uma suspensão do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

A suspensão de Dell tem origem na sua expulsão no jogo do Bahia contra o Fluminense, pela segunda rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele atingiu o braço no rosto de Freytes, zagueiro do time carioca, e foi punido com o cartão vermelho direto.

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Inicialmente, Dell foi punido com quatro jogos de suspensão por conta da expulsão. O Bahia conseguiu efeito suspensivo e teve o jovem atacante como opção nas partidas seguintes do Brasileirão.

O recurso do Bahia foi julgado nesta semana, quando o jurídico conseguiu desclassificar a suspensão de Dell de "Agressão Física" para "Ato Hostil", reduzindo a pena aplicada de quatro para dois jogos.

Como já cumpriu um jogo, que foi a suspensão automática, Dell precisa ficar de fora de mais uma partida e por isso não viajou com o elenco do Bahia para Belém. O atacante será desfalque contra o Remo e depois retorna normalmente a ficar à disposição.

Problemas no ataque

Além de Dell, o Bahia possivelmente não terá à disposição o centroavante William José, atual titular da equipe. O goleador sofreu uma pancada sofrida na região posterior da coxa e é tratado como dúvida para a partida contra o Remo.

William José deve ser desfalque do Bahia contra o Remo
William José deve ser desfalque do Bahia contra o Remo | Foto: / EC Bahia

Willian José é o artilheiro do Bahia na temporada, com seis gols marcados em 12 jogos disputados no ano, além de já ter distribuído duas assistências. Dell soma 4 gols marcados em 13 partidas.

Sem William José (que é dúvida) e Dell, o Bahia deve ter Everaldo como titular no comando de ataque contra o Remo. O veterano retornou ao clube por empréstimo do Fluminense e soma 2 gols e 2 assistências em 9 partidas.

Everaldo é o provável titular do Bahia contra o Remo
Everaldo é o provável titular do Bahia contra o Remo | Foto: / EC Bahia

Além dos atacantes, o Bahia também tem como desfalques:

  • Everton Ribeiro
  • Kanu
  • Ruan Pablo
  • Gilberto

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Remo x Bahia

Remo e Bahia se enfrentam neste domingo, 22, às 16h, em Belém, no Pará, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube paraense ainda não venceu e com apenas 3 pontos ocupa a última posição. Já o Bahia está invicto na competição, no 4º lugar, com 14 pontos.

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