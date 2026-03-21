Atleta emprestado pelo Bahia mira sequência como titular em adversário

Cauly em campo pelo São Paulo - Foto: Rubens Chiri | São Paulo FC

Emprestado pelo Bahia ao São Paulo há pouco mais de um mês, Cauly mira sequência como titular após a lesão de Lucas Moura, concorrente direto por posição no meio-campo do time paulista. O atual camisa 80 deve começar jogando no clássico contra o Palmeiras, neste sábado, 21.

Cauly foi titular na derrota por 1 a 0 diante do Atlético-MG, e agora busca seguir nos onze iniciais. O meia não inicia duas partidas consecutivas desde setembro de 2025, quando já havia perdido espaço no Esquadrão de Aço.

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Além dos dois jogos disputados pelo próprio Bahia em 2026, Cauly já entrou em campo seis vezes pelo São Paulo, saindo do banco de reservas em quatro dessas oportunidades. Em sua estreia, converteu o pênalti que garantiu a vitória da equipe por 1 a 0 sobre o Coritiba.

Embora tenha cedido Cauy por empréstimo, o Esquadrão de Aço colocou no contrato um cláusula de obrigação de compra. Caso bata metas estabelecidas no vínculo, o atleta de 30 anos será adquirido em definitivo ao final da temporada.

Choque-Rei e briga no G-4

O São Paulo recebe o Palmeiras às 21h deste sábado, no Morumbis, na capital paulista, pela 8ª rodada do Brasileirão. Provável titular, Cauly deve ter a responsabilidade de atuar no clássico Choque-Rei, que também é um duelo direto pela liderança da Série A.

Os rivais paulistas estão empatados com 16 pontos na classificação, mas o Verdão ocupa a primeira colocação por levar a melhor em dois critérios de desempate: saldo e gols marcados.

O Bahia, por outro lado, vem logo atrás da dupla de SP na tabela. O time baiano está na 3ª posição, com 14 pontos, mas tem uma partida a menos em relação aos adversários.