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SÉRIE A

Remo x Bahia: onde assistir, arbitragem, escalações e desfalques

Equipes se enfrentam às 16h deste domingo, 22

João Grassi

Por João Grassi

21/03/2026 - 12:42 h

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Treino do Bahia
Treino do Bahia -

Em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 22, o Esporte Clube Bahia visita o Remo no Mangueirão, em Belém, às 16h.

O Bahia chega embalado após vencer o RB Bragantino na última quarta, 18, seguindo invicto no Brasileirão e dentro do G-4 na tabela. O Remo, por outro lado, vem de derrota contra o Flamengo e busca pontuar em casa para deixar a lanterna.

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O jogo marca o reencontro entre os técnicos Rogério Ceni e Léo Condé, que travaram boa rivalidade em clássicos BaVi na temporada 2024, quando o atual comandante da equipe do Norte estava no Vitória.

Ceni, inclusive, pode perder seu artilheiro para a partida. O atacante Willian José sentiu uma pancada na coxa e é dúvida.

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Transmissão

A partida terá transmissão pela TV Bahia (TV Aberta), GEtv (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba e Kayky Almeida; Leonel Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula; Jajá Silva, Alef Manga e Vitor Bueno. Técnico: Léo Condé

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Erick Pulga, Everaldo (Willian José) e Kike Olivera. Técnico: Rogério Ceni

Desfalques

Remo: Diego Hernández, Eduardo Melo, João Lucas e Sávio

Bahia: Acevedo, Everton Ribeiro, Gilberto, Kanu e Ruan Pablo

Arbitragem

  • Árbitro: João Vitor Gobi (SP)
  • Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)
  • VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
  • Quarto árbitro: Julian Negreiros de Castro (AC)

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