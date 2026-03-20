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AGENDA DA SÉRIE A

Brasileirão: CBF detalha tabela de mais rodadas de Bahia e Vitória

Tricolor terá sequência em casa, enquanto o Leão encara dois desafios longe de Salvador

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

20/03/2026 - 20:21 h | Atualizada em 20/03/2026 - 21:18

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Bahia e Vitória conheceram mais duas rodadas detalhadas
Bahia e Vitória conheceram mais duas rodadas detalhadas -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta sexta-feira, 20, a tabela detalhada das rodadas 9 e 10 do Brasileirão. Enquanto o Bahia recebe o Athletico-PR e Palmeiras nos jogos em questão, o Vitória viaja para encarar o Cruzeiro e a Chapecoense, respectivamente.

Jogos de Bahia e Vitória nas 9ª e 10ª rodada do Brasileirão

Quarta-feira, 1º de abril, às 20h

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  • Cruzeiro x Vitória - Mineirão
  • Bahia x Athletico-PR - Arena Fonte Nova

Domingo, 5 de abril

  • Chapecoense x Vitória - Arena Condá | 16h
  • Bahia x Palmeiras - Arena Fonte Nova | 19h30

Antes de encarar os adversários das rodadas citadas, contudo, o Tricolor visita o Remo neste domingo, às 16h, no Mangueirão, enquanto o Rubro-Negro recebe o Mirassol, às 18h30 do mesmo dia, no Barradão.

Confira a tabela detalhada completa divulgada pela CBF:

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