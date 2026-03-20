AGENDA DA SÉRIE A
Brasileirão: CBF detalha tabela de mais rodadas de Bahia e Vitória
Tricolor terá sequência em casa, enquanto o Leão encara dois desafios longe de Salvador
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta sexta-feira, 20, a tabela detalhada das rodadas 9 e 10 do Brasileirão. Enquanto o Bahia recebe o Athletico-PR e Palmeiras nos jogos em questão, o Vitória viaja para encarar o Cruzeiro e a Chapecoense, respectivamente.
Jogos de Bahia e Vitória nas 9ª e 10ª rodada do Brasileirão
Quarta-feira, 1º de abril, às 20h
- Cruzeiro x Vitória - Mineirão
- Bahia x Athletico-PR - Arena Fonte Nova
Domingo, 5 de abril
- Chapecoense x Vitória - Arena Condá | 16h
- Bahia x Palmeiras - Arena Fonte Nova | 19h30
Antes de encarar os adversários das rodadas citadas, contudo, o Tricolor visita o Remo neste domingo, às 16h, no Mangueirão, enquanto o Rubro-Negro recebe o Mirassol, às 18h30 do mesmo dia, no Barradão.
Confira a tabela detalhada completa divulgada pela CBF:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes