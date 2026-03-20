Ex-Vitória, Leo Condé vê Remo x Bahia como "clima total de decisão"

Léo Condé, técnico do Remo - Foto: Raul Martins / Ascom Remo

O primeiro confronto entre Remo e Bahia em 32 anos pelo Brasileirão será marcado por um "clima total de decisão" por parte da equipe paraense, conforme prometeu o técnico Léo Condé. O comandante que já travou rivalidade com o Tricolor enquanto treinava o Vitória, em 2024, busca vencer pela primeira vez no Campeonato Brasileiro com o Leão Azul.

Sem vencer há seis partidas, quando bateu o Cametá pelo estadual, o Remo é o atual lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos conquistados em sete jogos. Após a terceira derrota seguida — contra o Flamengo, nesta quinta-feira, 19, no Maracanã — a equipe reencontra seu torcedor após dois jogos fora de casa.

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Em entrevista coletiva, Léo Condé convocou a torcida do Leão Azul para o duelo contra o Bahia e prometeu um "clima total de decisão" no Mangueirão. As equipes se enfrentam no próximo domingo, 22, às 16h, pela 8ª rodada do Brasileirão.

"Clima total de decisão. Precisamos ter uma mobilização geral nossa, interna principalmente, transferir isso para o torcedor. Claro que a gente sabe que o torcedor está machucado nesse momento, mas a gente sabe a paixão que é a torcida do Remo. Tenho certeza que domingo vão todos lá bastante mobilizados", disse o comandante após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo.

"Vai ser muita superação para que a gente possa conseguir esse primeiro resultado. Temos que fazer o jogo todo consistente, não pode ser dividido em partes. O jogo é feito do todo e a gente tem que buscar esse ponto de equilíbrio. É como aconteceu no segundo tempo contra o Coritiba e hoje no primeiro tempo contra o Flamengo", completou.

Clima de decisão

Léo Condé avaliou o placar do jogo contra o clube carioca como injusto e apontou o "bom primeiro tempo contra o Coritiba" como exemplo de jogo que o Remo precisa mostrar contra o Bahia. O duelo em questão terminou 1 a 0 para o Coxa, em Curitiba.

"Fica o alento da boa atuação nossa no primeiro tempo. Fica o alento do bom segundo tempo nosso contra o Coritiba. É isso que a gente tem que levar para domingo [contra o Bahia]. E claro que o jogo é feito de 90 minutos, então precisamos equilibrar e fazer os 90 minutos consistentes. Eu acho que se a gente conseguir fazer isso durante a maior parte do jogo, vamos conseguir um resultado positivo", concluiu.

Léo Condé protagonizou o auge da rivalidade contra o Bahia enquanto comandou o Vitória, com duas vitórias conquistadas sobre a equipe de Rogério Ceni, além do título do Campeonato Baiano de 2024.