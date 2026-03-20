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"DEPENDE DE NÓS"

“Buscar o topo”: Caio Alexandre projeta Bahia líder do Brasileirão

Volante destaca ambição do Bahia e projeta equipe brigando na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

20/03/2026 - 13:08 h

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Caio Alexandre destaca ambição do Bahia no Brasileirão
Caio Alexandre destaca ambição do Bahia no Brasileirão -

De olho na liderança do Campeonato Brasileiro, o Esporte Clube Bahia pode dar um salto importante na tabela já neste domingo, 22, quando enfrenta o Remo, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), pela 8ª rodada da competição.

Em caso de triunfo, aliado a um empate no duelo entre Palmeiras e São Paulo, o Tricolor de Aço pode assumir a ponta da tabela, mesmo com igualdade de pontos, por ser o único invicto.

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Às vésperas do confronto, o volante Caio Alexandre destacou a importância de o time manter o foco no desempenho e na evolução dentro da competição. Segundo o camisa 8, a ambição do elenco passa diretamente pela busca constante pelas primeiras posições.

Acho que o Bahia tem que buscar sempre estar no topo. Isso é fundamental para subir de nível. Queremos estar nas primeiras posições
Caio Alexandre - jogador do Bahia

“Sabemos que o campeonato é muito difícil, com equipes qualificadas, mas nós também somos. Com humildade e pé no chão, vamos construindo jogo a jogo. Primeiro, precisamos pensar no desempenho, fazer um grande jogo em Belém e buscar o triunfo. Se Deus quiser, isso nos colocará entre os primeiros”, afirmou.

A fala do meio-campista foi concedida na manhã desta sexta-feira, 20, após a reapresentação do elenco tricolor no CT Evaristo de Macedo. Na ocasião, Caio também projetou um Bahia mais competitivo ao longo da temporada e reforçou o compromisso do grupo em evoluir dentro de campo: É isso que a gente quer e se cobra todos os dias”.

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Ainda de acordo com o volante, a eliminação na Libertadores serviu como ponto de virada para o elenco, que optou por reagir e transformar a frustração em motivação para a sequência do ano.

“Sabemos que o torcedor ficou magoado com a saída da Libertadores, assim como nós. Mas tínhamos dois caminhos: lamentar ou dar a volta por cima [...] Esse grupo escolheu reagir. Fomos campeões baianos, estamos brigando na parte de cima do Brasileirão e buscando constância. O trabalho do professor tem sido muito importante, com todos participando”, garantiu.

Temos ambição de crescer e depende de nós, dentro de campo, colocar o Bahia entre os primeiros do cenário nacional
Caio Alexandre - volante do Bahia

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caio alexandre campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia

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